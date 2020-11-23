社區雪櫃｜第四波疫情爆發　有心人共享雪櫃放100份口罩贈基層

佐敦日前出現一個放滿食物的「社區雪櫃」，發起人簡先生指自己參考電影《麥路人》情節，希望為社區上的基層略盡綿力，行動獲不少市民讚賞。本港近日爆發第四波疫情，有熱心市民擔心疫情升溫下，有基層未必有足夠口罩使用，故昨日（22日）到訪該區，將100份口罩放入雪櫃，希望為有需要人士解燃眉之急。

鄭小姐與友人今日在位於佐敦的社區雪櫃放置了100份口罩。（網上圖片）

街坊自發參與

由區內非政府組織負責人簡先生發起的「社區雪櫃」，自上周在吳松街設立後，不少市民對其善舉紛紛表示欣賞，除了簡先生外，也有街坊協助「填滿」雪櫃，希望與有需要的街坊共享資源。昨日有兩名熱心女士，特意前往該區，將100份口罩放在社區雪櫃內，並在區內向長者、清潔工派發抗疫包。活動其中一名發起人鄭小姐表示，因應現時爆發第四波疫情，她和友人將會「勤力啲」到各區派發抗疫包，希望不要辜負捐贈者早前捐贈的物資，她十分認同社區雪櫃發起人簡先生的構思，認為「每人出一分力，力量就會好大」。

鄭小姐指歡迎有需要人士到雪櫃拿取口罩，日後每星期也會盡量補給，亦呼籲其他有心人可放置口罩、粉麵及餅乾入內。除此之外，鄭小姐亦與友人向區內長者及清潔工派發抗疫包，不少長者獲贈抗疫包後均笑逐顏開。鄭小姐指自己與友人並非屬於任何社區組織，早於今年2月疫情爆發時，二人已開始在各區派發口罩，「我們自發性質，只有兩個人派」。