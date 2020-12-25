資深舞台師失蹤　掀業界疫下雙失　話劇演員：聖誕歷史性no show

一宗尋人啟示，揭露本港舞台界疫下失業兼失聯的雙失苦況。55歲資深舞台技師黃寶華日前失蹤，親友報警破門進入葵涌工作室遍尋不獲，至今仍未有消息，他曾向人前透露已數月未有工作，加上網上搜尋輕生資料，親友擔心他遭遇不測，冀聖誕前後有新線索。有舞台演員指疫情反覆令表演一再推遲，今年更首次度過「no show」的聖誕節，平安夜當晚召集到網上倒數互訴心聲，冀借華叔之鑑保持聯繫，莫失莫忘。

現年55歲的黃寶華，舞台界人稱華叔，曾於多個香港戲劇幕後見其身影，包括舞台劇影帝潘燦良主演《修羅場》的舞台技師、《縫身》的燈光助理，黃秋生與余安安主演《仲夏夜之夢》中擔任舞台技師，以及榮獲第二十六屆香港舞台劇獎「最佳劇本獎」的戲劇《午睡》擔任舞台助理，無論工作或工餘時間，他只穿白恤衫牛仔褲裝束示人，與不少行內人士稔熟。

他早年接受傳媒訪問時表示，多年前收看「黑鳥樂隊」及「民眾劇場」的演出，反思社會公義及公平，自此便參與舞台助理這條路，他同時熱愛木工，是香港少數的木造結他製琴師。

曾在網上搜尋輕生字眼

黃寶華的姨甥女鄭小姐表示，黃較為獨立，一般較少聯絡，但兩人感情甚好，數日前有黃的朋友透過facebook聯絡她，指多日無法聯繫上華叔，打電話亦無法接通，擔心其安危下，由母親連同朋友本周一冬至晚上抵葵涌永健工廈工作室拍門，良久未有反應，最終報警由消防破門入屋，未有發現，經筆錄基本資料後，由警方本周二(22日)發出失蹤尋人啟示，朋友亦有貼街招尋人，至今未有消息。

她表示，大廈日更保安依稀記得本周一之前大約十多天，曾經見到他回來工作室取走信件，而華叔過去一年甚少返回工作室，對方當時回答「冇嘢做，所以少返嚟。」而他曾在網上搜尋「自殺」、「完全自殺手冊」、 「最舒服死法」等字眼，擔心他有不測，希望外界發現任何有關華叔的線索，可致電她或新界南人口失蹤調查組熱線3661 1174或5423 3472提供資料。

華叔的失蹤，或與舞台界過去一年慘況不無關係。有份網上發放華叔尋人啟示的六合彩前主持兼舞台劇演員蔡運華表示，今年疫情極為反覆，令很多劇目表演無法確認演出日期，以她為例，原本劇目《耳蝸裡有隻象》年初定於今年12月演出，但又第四波疫情來臨，先延至明年一月，其後在公開售票前，又擔心疫情未穩定，再改期至明年四月公演，她更由七月起舞台零收入，總體與舞台有關相關收入較去年大減九成，今年首次度過一個「no show」的聖誕節，感覺特別難忘。

華叔曾於多齣著名舞台劇擔任舞台助理、燈光師或舞台技師。(網上圖片)

有舞台劇監制表示，即使很多舞台界幕後人員不在同一個劇團工作，只要有幕前表演，便有機會見面互相寒暄問候，但今年情況特別「成年都開唔到一個show」，部分同業基本有近一年沒有聯絡，華叔事件正好提示大家應該共聚了解近況，平安夜當晚已號召監制、編劇等幕後工作人員透過網上會議zoom進行倒數活動，順道講述近況，互相打氣。