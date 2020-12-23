中度弱智院舍打造「芬蘭之旅」　院友疫情下Stayflycation過聖誕

新冠肺炎疫情之下，大部分港人都未能一如以往外遊渡過白色聖誕。不過有一班在中度弱智人士宿舍居住的院友，日前卻有幸「飛」到芬蘭。早前一班鄰舍輔導會怡東軒的職員，絞盡腦汁將院舍打造成航機機艙，亦特別設計了「一日芬蘭之旅」，讓一眾院友在疫情期間享受「Stayflycation」過白色聖誕。中心如此貼心的舉動，被一眾網民大讚！

登機牌、機票幾可亂真 職員Cosplay機師空姐

位於東涌滿東邨的鄰舍輔導會怡東軒，為一間提供24小時住宿服務的中度弱智人士宿舍，雖然鄰近機場，院友卻一直未有機會搭飛機，加上在疫情期間，一班院友連本地的恆常外出活動都要取消。臨近聖誕，為了讓院友能感受芬蘭的白色聖誕，院舍的職員特意將宿舍布置成飛機機艙，除了以印上電視機圖片的膠板模仿飛機椅椅背，製作登機牌、機票、護照以至是餐飲服務亦一絲不苟，職員更換上空中服務員的制服，一改院舍服務予人千篇一律、刻板的印象。

在活動當日變身成為「機師」、鄰舍輔導會怡東軒中心主任黎先生指，中心有此安排其實來自院友的願望，「講開聖誕節大家想有咩玩，有同學仔話想去旅行搭飛機，雖然疫情下好難做到，但我哋都唔會即刻否定佢哋。」黎先生指，經過約兩星期的籌備，日前終於可讓院友參加這個「搭飛機體驗活動」，認為活動可以豐富一眾院友的生活，中間亦有教育元素，「例如教到佢哋過關係要排隊、護照同機票要好好保管先可以去旅行等等；亦都會畀佢哋揀飲咩果汁，可以有選擇權。」

黎先生表示，當日有十多名院友參加活動，氣氛開心融洽，而參與的職員亦從中得到滿足感。除了登機體驗，他們亦安排了欣賞極光、聖誕曲奇等手工藝班予學員參加；加上早前鄰舍輔導會另一長者中心亦曾舉行「龍鳳茶樓」活動，黎先生希望，他們這些舉動能令大家知道，院舍服務原來都可以有創意。