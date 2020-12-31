除夕夜冷鋒殺到　嚴寒下街友T恤薄褸凍到震　銀杏館多區派衫應急

除夕夜是普天同慶的日子，但在寒流襲港、新冠疫情雙夾擊下，一班露宿者以及劏房戶在2020年最後一天並不好過。銀杏館創辦人郭同華連同社工談建輝、義工Wendy，今日（31日）走訪油尖旺、深水埗多個地點，為低下階層送上睡袋、寒衣、棉被等禦寒物資。有長者衣衫單薄，亦有母子急尋禦寒衣物，更令人擔憂的是寒潮下露宿者的狀況。

深水埗的街頭冷風飄飄。（黃景洪攝）

只要走上深水埗街頭放眼望去，你總能找到幾個需要幫助的人，迫人的生活在他們臉上刻上風霜，這幾天冷鋒過境，落寞的身軀就更顯悲傷。「有冇件大啲嘅外套呀？」坐在輪椅上的阿祈向社工發問，可惜的是合適的衣物已經派清，社工們只好擇日在附近的公園交收。有需要的不止阿祈一個，其他露宿者、劏房都排坐在街邊，輪流接過口罩、保暖馬甲、暖包等物資就分批離去。

攀談期間，另一位露宿者阿蘇一路走來，在攝氏10度低溫下，他身上只有一件T恤加一件單薄的外套，瑟縮的身軀在寒風中「震過貓王」，郭同華、Wendy二話不說，立刻箭步上前向他施以援手，「嘩！你邊度夠衫呀！」社工、義工同聲叫道，將毛衣、馬甲、防風外套通通掛上阿蘇身上。阿蘇表示，這兩日寒潮來襲「凍到好難瞓着」，雖然位於市區的深水埗遠離海邊，但一樣寒風刺骨。

「依家舒服好多啦」，穿上暖衣的阿蘇坐在凳上，發抖的身軀也慢慢平靜下來。但銀杏館三人倒也不放心，觀測一會過後方才離去。

阿蘇終於換上一套合適的衣物，今晚終於有覺好睡。（黃景洪攝）

露宿者最需要褲

郭同華愛坐在輕型貨車前座，在街道穿梭的期間，她總會着司機將車駛慢，好讓她能搖低車窗大叫「伯伯，你要唔要口罩呀？我哋仲有外套呀！」雖然有時會被路邊執紙皮的伯伯斷然拒絕，但郭同華仍堅持不懈地用自己的方法盡量接觸弱勢社群。貨車駛過汝州街，郭同華望到公園內聚集的長者，他的社工直覺告訴他，這處絕對是露宿者的集中地。

郭同華愛坐在輕型貨車前座細望街道，當中有個窩心原因。（黃景洪攝）

放眼望去，雖然只見一名露宿者寄居涼亭下，但郭同華大叫一聲「有冇人要褲？」、「畀條40佢，佢需要呀！」隨即引來一大班伯伯靠攏圍觀。相比起禦寒衣物，原來褲子更為搶手，郭同華解釋「九成九都係露宿者，佢哋原來好需要褲，話冇得替換」。數位在長凳上高談闊論的叔叔都前來詢問，想要一件保溫的衣物，好捱過這幾天的嚴寒天氣，「我以前都瞓過街，真係好凍，尤其是呢兩日真係頂唔順，好慘呀，我前排多張毯都會送俾佢（涼亭露宿者）。」公園的人群滿意地散去，禦寒衣物溫暖的不只他們的身軀，希望還能暖透他們的內心。

母子尋童裝落空

為更有效地派發收集到的物資，銀杏館的輕型貨車不到下午3時就停在太子一條街旁，「間餐廳3點開始派飯，12點就已經有長者輪候，每日派百幾個飯。」他們的如意算盤果然打響，領過飯的街坊得知有物資派發，紛紛蜂擁而上。紙皮箱一打開，公公婆婆一於「唔理三七二十一」，挑選合心水的衣物，「唔好一個人拎咁多，要同人分享，拎晒就冇啦。」社工談建輝提高聲調，試圖讓在場的長者都聽得見，「要懂得分享，個人先會開心㗎。」郭同華附和說。

+ 2 + 2 + 2

「呢兩日瞓唔到呀，好凍呀」，一名穿衫單薄的婆婆邊選衣服邊慨嘆，「口罩都係藥房派，好薄要戴兩個，拎埋個棉被就走」，她提到自己以往一直兼職洗碗，但疫情來襲後一直都開工不足，「隔離房叫我申請綜援，但我唔要，要靠自己」，現時兩公婆每月最大開支是月租3500蚊的劏房單位，「申請咗公屋六年，仲未上樓」。而她們唯一的兒子長居大陸，但因封關令整年未能相見，相思之苦比體寒更難捱；亦有媽媽帶小兒子到場領取物資，可惜的是童裝早已被人拿清，媽媽唯有挑選幾件細碼衣服回家，母子離開前郭姑娘祝福小朋友「快高長大，新年快樂」，

需求無限盡量滿足

「灰色好，灰色襯你！」從事教育工作的義工Wendy，基本上對受眾的要求有求必應，她提到自己去年三月就開始協助銀杏館，一年半走訪過多間餐廳，更曾在街頭派發物資，滿足感非凡，眼見物資快要派清，郭同華於是吩咐司機回航補給，著排隊的街坊靜心等待，「頭先見到個伯伯，見佢啲衫咁單薄，摸吓佢隻手好凍」，眼前的景象任誰人都不忍心漠視，「你係咪要衫呀？我畀你啦。」有人甚至連紅白藍膠袋都想拿走。

「每一個人都有個故事，我以前聽到都想喊，係咪好衰？」每次派發物資，郭同華都會把握機會和受眾接觸，就在剛才派發物資期間，她認識了「洪仔」，「佢因為疫情失業，殘疾但想自力更新，早早已經唔拎資助，但疫情一波三折就失業，依家住在劏房，其實係要社工跟進」。

餐廳停業變身物流中樞

疫情期間，許多非政府組織都因衛生問題暫停舊衣回收服務，銀杏館卻反其道而行，主動接收衣物捐贈，大規模送到有需要的市民手上。創辦人郭同華在計畫開始前其實都有保留，「其實都驚㗎，我哋都唔想走到咁前。但其他NGO已經停曬，所以我哋就做多少少，點知就多到做唔切。」她坦言，原本派衫計劃只想派給自己的飯友，但眼見外界需求殷切，於是就一鼓作氣將事情做好做滿，「疫情冇人唔驚，我哋都驚，但弱勢社群基本溫飽都冇，基本需要都滿足唔到，社福機構唔應該關門，做得社工，坦白就要為人民。」

社工談建輝補充，銀杏館單在昨日（30日）就送出超過2,000件衣物，「今日已經包好十袋，陸續有善長嚟送物資」，而銀杏館在油麻地的分店亦暫停營業，變身成臨時物流中心，店裏店外都堆滿待派發的物資，亦有飯友前來挑選心儀的服飾。他續指，銀杏館正盡力將手頭上的物資分派出去，「希望2號截數，盡量派出去，派唔晒就畀其他NGO」。