社企餐館13°C寒冬派飯兼自由揀衫　負責人：窮人都有尊嚴同選擇

人冷心不冷。本周氣溫持續寒冷，社企銀杏館日前向街坊徵集三百袋禦寒衣物後，昨起分批送至六家分店，由員工向登記飯友派發，放在架上自由選擇，有穿着短衫褲的婆婆，寒風中帶着小孫女到場領飯又取衫，負責人稱有基層窮得連羽絨服亦買不起，希望他們可以有尊嚴地自由選擇。

銀杏館因應近日天氣轉冷後，日前透過facebook專頁向街坊徵集禦寒衣物，結果一日內收集逾300袋的衣衫，經分類男女童裝，並揀選確認是已潔淨的衣物後，昨起分發至中環、油麻地、太古、深水埗、油塘及長沙灣六間分店，向已登記的飯友派發免費福飯之餘，順道派發衣物。

記者今日抵長沙灣分店所見，數十名長者排隊領取飯盒後，便可在店外揀選衣物帶走，其間一名身上只穿短衫短褲及單薄馬甲的婆婆，一手執着紙皮，一手拖着孫女到場領取兩個福飯，之後獲店員囑咐任取其中兩件保暖衣物後，滿心歡喜領着孫女離去。

各分店擺衫上架任揀

麥敏媚稱，為了尊重基層，將衣物集中放在枱面或架上，讓他們自由取去其中一至兩件帶走，強調：「基層都可以有尊嚴咁揀衫。」她指派飯期間，曾有一名拐仗助行的老伯衣衫單薄，抵油麻地分店取飯，看到有寒衣派發後極為雀躍，直至碰到其冰冷的雙手後，對方始表示「我無抵冷衫㗎，我唔知今日會咁凍…」雖然當日沒有一件合適的毛衣可供選擇，但伯伯反而體諒稱「俾左其他人先，佢地都需要衫。」令她深覺基層長者更會體諒同層人士的苦況，希望能夠幫助他們更多，餐館目前會集中資源派飯，期望能滿足到更多基層的溫飽需要。