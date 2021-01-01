兒童權利關注會　推算全港25萬劏房人口：每五人就有一個是兒童

新冠肺炎疫情重創本港經濟，貧窮兒童人口亦連帶上升，有基層團體元旦日發表民間兒童專員報告，推算全港居住劏房的兒童約有五萬人，基本每五名劏房戶就有一人是兒童，報告亦為過去一年政府的扶貧表現評分，在100分滿分之下，今年整體分數只有八分，比去年的21分大跌13分。

香港社區組織協會兒童權利關注會自2005年起，第16年發表民間兒童權利專員報告，並公布由3000多名18歲以下會員，投票選出2021年十大貧窮兒童關注政策，當中房屋政策連續十年成為貧窮兒童關注的議題；而政府扶貧表現評分方面，各項議題中只有房屋和教育方面各獲一分、社會福利和醫療服務各獲三分，其餘六項如政制民主、新移民學童歧視保障等均獲零分。

關注會表示，根據長遠房屋策略周年報告，2020年本港有122,000居住環境欠佳的住戶，較上一年度上升2,900人，反映疫情重創經濟，相關人口隨之而上升，該會若以全港平均住戶人數2.8人計算，推算出本港居於劏房的人口為25萬人，當中劏房兒童為5萬人，意即每五名劏房戶就有一人是兒童，該批兒童居於惡劣環境，但租金昂貴且年年加租，而公屋輪候的平均年期已延長至5.4年，違反三年上樓的承諾。八歲的陳詩晴指，她現時居於約130呎的劏房，因家中地方窄空氣不好，常有鼻敏感。她表示希望政府盡快覓地建樓，讓基層市民盡快上樓。

劏房兒童碌架床上做功課

疫情之下需要停課，關注會認為今年的教育問題更需關注。據社協調查顯示，逾九成兒童在網上學習遇到困難。該會兒童大使主席黃澤明指，平日在家要在床上上課，也聽過會員反映，如在「碌架床」上課，上層會「頂頭」、下層剛會有光線不足的問題。此外，在早期未有支援前，亦有人只可用數據和電話上課，甚至是要到朋友家中借用網絡。

關注會認為，政府在過去一年只着眼應對疫情，忽略了住面改善兒童貧窮問題；建議盡快落實行政長官及立法會一人一票民主普選、制定全面扶貧政策消除跨代貧窮、全面支援貧窮兒童學習需要等；而政府長遠應加快興建公屋，並設立劏房津貼和增加臨時房屋等等。

去年11月有調查顯示，香港劏房人均居住面積只有40.7平方呎，較之前三年前的大幅下降近10平方呎；了解他們居住環境狀況，以及有否符合10項基本住屋標準，調查結果發現劏房戶的人均居住面積，由三年前同類調查的50平方呎，大跌至今年的40.7平方呎，不但遠低於政府公屋標準的75方呎，甚至較懲教署監獄囚犯倉人均標準空間49.5方呎還要細。