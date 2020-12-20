新冠肺炎｜研究：劏房不利兒童學習　用ZOOM上課要「鬥大聲」

不少劏房環境惡劣，影響兒童的身心成長，而在疫情下，不少學生更要在家學習。有調查發現，惡劣的劏房環境中不利兒童的學習表現，超過七成的受訪家庭評價兒童在學校的成績為中等或以下，成績難脫穎而出。 調查指出，由於缺欠空間擺放固定學習書枱，部份兒童需要在床上學習。由於要與各位家庭成員共處一室，觀看電視、談天或吵架等行為，亦使兒童在家學習時難以專注，甚至用ZOOM上課時要「鬥大聲」，而高昂的租金，亦只能減少孩子的學習開支。

不少劏房環境惡劣，影響兒童的身心成長。（資料圖片）

循道衛理亞斯理社會服務處、全港關注劏房平台，以及明愛荃灣社區中心早前進行調查，共收回193份問題，亦分別進行了家庭訪談及聚焦小組，以了解居住劏房兒童的學習狀況。

人均面積比囚犯倉還細

調查發現，在193個受訪家庭中，其單位平均租金為5740.7元，平均面積為123.5平方英呎。循道衛理亞斯理社會服務處單位經理薛家進指，根據研究，受訪者的人均面積只得32.5平方英呎，比懲教署囚犯倉人均居住標準的49.5平方英呎還要細。

在疫情下，劏房兒童在同一空間內上課，使用ZOOM時要「鬥大聲」，使兒童難以專注。（受訪者提供）

同處一室ZOOM學習要「鬥大聲」 「八字腳」在床上學習

薛家進說，根據研究結果，有多達9成人認為，劏房學習空間的大小影響兒童在家學習。有受訪的家長反映，劏房空間有限，孩子很容易受其他家中其他噪音影響，而且家中無法放置書枱，只能「朝桁晚拆」。另有家長指出，單位焗促，異味入屋後久久不散，使小孩精神變差。

有劏房兒童要長期翹腳、或「八字腳」在床上學習。（受訪者提供）

有受訪者育有多於一名子女，由於空間有限，無法有兩間房分開兩個小孩上課，更無法放置兩張書枱，故一人只能在床上學習，因同處一室，疫情下用ZOOM上課要「鬥大聲」，難以專注。另有受訪者無地方放置固定書枱，故只能在床上放置「小茶几」，小孩要長期翹腳、或「八字腳」在床上學習，容易出現痛症。

同時，因空間問題，有劏房兒童長期坐在矮凳下學習；而不少基層無力購置平板電腦或電腦，只能透過家長的手機用ZOOM學習，影響脊骨及視力。

劏房兒童長期坐在矮凳下學習，或只能透過家長的手機用ZOOM學習，影響脊骨及視力。（受訪者提供）

此外，更有78%有網上學習經驗的受訪家庭表示，子女在網上學習遇到困難，常見問題包括劏房的WiFi信號不好等，而且一家人都在狹少的劏房內，當孩子上課時，家人只能躲起來不出聲。

租金高昂 無力負擔補習貴

調查又發現，受訪者平均收入為1.4萬元，租金佔收入的比例近40%。

結果顯示，以十分為滿分，對於「房屋開支佔大部份日常開支」，平均分數高達8.4分；至於「房屋開支影響兒童日常開支」，平均分數更達8.6分。在質性研究中，有家長曾反映外面的補習班收費昂貴，每小時動輒200元，惟劏房租金佔了收入一大部份，餘下的金錢只夠買菜，但若不補習，成績就會較其他同學差。

空間有限，不少劏房兒童只能在床上學習。（資料圖片）

他們建議，政府應訂立適足住屋權，從而保障基層家庭住屋權力；應增加房屋供應，並建議將上期滯銷的綠置居單位轉作出租公屋；並應重推租務管制、資助設立「不適切居所社工隊」及中心會址等。