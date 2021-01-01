腦退化症婆婆入院　忘記自己忘不了貓　捉護士手只懂講：兩隻貓仔

元旦日錄得市區最低氣溫攝氏8.6度，是十六年以來最寒冷新年，市民回家慶節團圓，但有家貓卻突然變成「無主孤兒」。有救助動物組織收到巿民求助，指一名婆婆罹患腦退化症，須長期入院，但記憶中仍牢記家中兩貓無人照顧，握護士手無目的叫喊：「兩隻貓仔啊！」組織及時派義工入屋接走兩貓，亦有區議員見到大量街貓在寒夜中無處容身，區內設置「臨時貓咪避寒中心」，提供一個棲身之所。

婆婆兩隻貓兒的關係甚好，「毛孩守護者」希望有心人人能一拼領養。（毛孩守護者Facebook圖片）

毛孩守護者（毛守）昨夜（31日）在Facebook發文，指在下午接獲護理病院姑娘求助，表示一名無依無靠的獨居婆婆，近期因患有腦退化症而被送入院內，姑娘多次詢問婆婆家中有否重要事情要處理，不太清醒的婆婆一直搖頭，未及卻突然如夢初醒，想起家中有兩隻可愛的小貓咪，陪她渡過孤寂的獨居時光。

「兩隻貓仔啊！兩隻貓仔啊！」婆婆憂心如焚的叫嚷，在和姑娘溝通後，婆婆最大的心願是為貓兒找到好歸宿。姑娘於是隨即聯絡毛孩守護者，並在義工以及姑娘陪同下登門接走兩隻貓兒。雖然婆婆家裡比較凌亂，但為貓兒添置的用品一應俱全，亦看得出婆婆對兩隻小貓都愛護有加。

婆婆家中有兩隻貓，現時已送到「毛孩守護者」義工家暫托。（毛孩守護者Facebook圖片）

網民大讚婆婆不忘貓兒

創辦人陸家捷表示，婆婆的病情比較反覆，大多數時間都不太清醒，故未能得知兩隻貓的名稱，「我哋已經帶咗佢哋睇醫生，黃貓臉上有傷口，但無大礙」，並已和另一隻啡色黑間條的貓兒入住義工家，發現兩隻家貓性格平易近人，愛親近人，正尋找新家，帖文甫發出就獲多名網友回覆，不少人都表示有意收養，「兩隻貓都係好朋友，所以想一齊出」，他坦言，要一次收養兩隻成年家貓有難度。

創辦人陸家捷表示，兩隻貓都性格平易近人，比較喜愛親近人。（資料圖片）

有網民看罷帖文留言慨嘆，婆婆雖患有腦退化症，仍對兩隻貓兒不離不棄，「祝福婆婆身體無恙婆婆什麼也可忘記，就是不會忘記家裏兩愛貓，真係好感動。她就是一位好主人的象徵！」亦有網民希望新領養人日後能帶貓隻探望婆婆，「成功領養咗的話，（無論邊個領都好），您之後可唔可以帶貓貓探婆婆呀？ 獨居老人嘅寄托都會喺隻貓貓度，婆婆一定會好掛住隻貓貓。可以見返會好開心。」

區議員設置「臨時貓咪避寒中心」

有家貓突然失去主人，寒夜下亦有浪貓流離失所，中西區區議員彭家浩以及梁晃維日前（30日）在區內設置「臨時貓咪避寒中心」，運用唾手可得的紙皮箱，分別在兩頭開一個小洞讓貓兒出入，再在裡頭鋪設毛巾，放置在區內的流浪貓熱點為牠們在寒潮下提供臨時棲身之所。

彭家浩在社交媒體呼籲，市民或團體都不應拿走紙皮箱，以確保入住「臨時避寒中心」的貓咪可以在寧靜及不受干擾的環境下休息，祝福貓兒在佳節前後平平安安。