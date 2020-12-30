天文台料除夕最低7度　愛協教三招幫貓保暖　見這姿勢就知道牠冷

本港受與冷鋒相關強烈寒潮影響，今日氣溫明顯下降。據天文台預測，未來一兩日華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天晴及非常乾燥，除夕市區最低氣溫更低至攝氏7度。 毛孩子雖然有一層厚厚的毛髮保暖，但氣溫下降也會令牠們感到不適，早前香港愛護動物協會（SPCA）便分享了貓咪冬天護理的小貼士，助貓咪能夠渡過一個舒適的冬日。

天氣轉冷、貓咪也會感到寒冷！（unsplash）

冷鋒襲港！受強烈寒潮影響，香港氣溫顯著下降，天文台亦發出寒冷天氣警告，提醒市民應注意保暖。其實不單人們要注意保暖，貓主亦需要格外留意貓主子的身體狀況，因為氣溫會直接影響貓咪健康！

早前，香港愛護動物協會（SPCA）的獸醫Dr. Denise Chan，便分享了3個貓咪冬日護理貼士，提醒貓主要注意為貓咪保暖，還要留意貓小便的情況，因為天氣寒冷有機會觸法貓咪出現膀胱炎、腎衰竭！

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Dr. Denise Chan保補，車主在冬天應該特別注意車底及引擎下，街上有些流浪貓會因為天氣寒冷而躲進車底、引擎取暖，所以大家開車之前不妨檢查一下車附近有沒有貓，避免貓咪因為卡在車底、引擎等等而受傷。

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