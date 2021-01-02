佳節過後湧現棄置潮　垃圾站外真聖誕樹堆成山

每逢節日過後，便有大量慶節物品遭棄置，政府自2017年起推行天然聖誕樹回收計劃，計劃至今仍有諸多限制，包括收集日期由本月8日才開始，惟有人度完佳節，急不及待棄樹，花墟垃圾站由除夕起已出現大量棄置真聖誕樹，記者今日（2日）所見，棄樹下午全被外判承辦商以工程車搬走，疑送往堆填區，原本可以循環再造、有第二生命的樹木，隨時因政策限制變成廢物，增加堆填區負荷。

受疫情影響，港人未能外遊，不少人在剛過去的聖誕，買入天然聖誕樹擺放家中，以增添節日氣氛，近年亦有愈來愈多商場及商廈採用天然聖誕樹作為節目佈置。聖誕節距今已有一星期，各處聖誕樹均被換下，花店亦早已改賣水仙及年花等應節盆栽。

HK01記者除夕起到花墟一帶視察，發現有至少六棵聖誕樹被棄在洗衣街（花墟道）垃圾收集站外，部分枝葉已見枯黃；記者今日再次到場，食環署的外判清潔承辦商，以斗車清走該處的聖誕樹，並且用掃把及水清洗路面。

花商改賣水仙年花

根據環保署網頁資料，2020-21天然聖誕樹回收計劃的收集日期為1月8日至11日 共四天，署方將透過承辦商在指定地點回收天然聖誕樹，並將所收集而又合適的聖誕樹循環再造成不同有用物料，轉廢為材，而市民可在回收聖誕樹的同時參加《綠綠賞（電子）積分計劃》。回收地點除了屯門環保園之外，亦有綠在東區、綠在深水埗、綠在元朗等共13個地區收集站，洗衣街(花墟道)垃圾收集站亦是其中之一，然而回收計劃未開始，已有人急不及待棄樹。

計劃限制減低回收意欲

計劃另一個限制在於樹高，現時13個地區收集站均只接受兩米或以下的家居聖誕樹，工商用途的天然聖誕樹則要自行運到屯門環保園中央收集站，HK01記者曾致電其中一個收集點「綠在深水埗」查詢，對方表示若要回收高逾兩米的聖誕樹，必須自行「斬件」再送往回收站。

香港環境保護協會主席樊熙泰指出，政府的天然聖誕樹回收計劃推行數年，相比過往可作回收的地點逐漸增加，而在回收期之後的十數天，市民可與環保署承辦商預約時間將聖誕樹運送至中央收集站，但他指出，計劃仍有不少可以改善的地方，例如回收點的選址方面，一些市區較為著重的地點如荃灣、尖沙咀及太古等未設回收站。

他又指，限制回收聖誕樹的高度，同樣減低用家願意主動捐樹回收的意欲。樊指，一般而言聖誕樹在住宅範圍難以切割，「六尺（約兩米）同八尺樹，對佢哋運作上理應一樣，唔應該有咁嘅限制。」

油尖旺區區議員林兆彬則指，一般而言花店在聖誕節當日過後，不會再有顧客購買聖誕樹，而元旦過後市民家中的聖誕樹會開始枯萎，市民亦會換下聖誕裝飾。他認為，政府或可於較早時間開始收集天然聖誕樹，以切合市民需要，同時認為計劃的宣傳力度不足，日後需要加強讓更多人知悉。

《香港01》正就以上事件向環保署和食環署查詢。