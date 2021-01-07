新冠肺炎｜美容業冀與政府重啟對話　讓業界盡快復工維持生計

本港疫情持續，當中不少行業被勒令停業，其中美容業界首當其衝，疫情爆發至今已停業三次共114日。美容業界代表對遲遲未能復工感到憤怒，直指停業多時影響生計，令他們難以生存。故在今日（7日）發起網上聯署，要求政府與他們對話，容許他們盡快恢復營業。 美容業界代表指，過去一年，業界的傳統旺季也是在停業度過，形容若在今次農曆新年未能放寬復工，等同關上業界最後的逃生門。又指出過往已多次嘗試和政府溝通，亦願意進行更多的防疫措施，惟至今仍未得到政府明確的回應，包括業界復工標準及其停業原因。

美容業界在今（7日）發起網上聯署，要求政府與他們對話，容許他們盡快恢復營業。（受訪者提供圖片）

停工過百日 復業無期

香港化粧品同業協會監事長何紹忠認為，現時政府指出在農曆新年未能放寬十分影響美容業的5.6萬從業員。「今次喺第三次，我哋都唔知要停幾耐，新年期間都唔放，咁至少都有2個月要停，我哋已經停咗過百日，再咁落去真喺生存唔到」。

他表示，早在去年美容業第一次停業前，業界已積極尋求政府相關部門溝通，並告知政府行業已實行的防疫措施，惟當時政府依舊決定停業。他指出，政府現時的溝通單向，亦從未有向業界解釋以什麼原因停業及要達到怎樣的準則才能重開。但業界至今仍不停努力，甚至把場所提升至診所級別。在曾經復業的日子裏，場所亦未有成為過感染來源，故業界對政府再次勒令美容業不了期停業感到不滿。

香港美容業線會創會主席葉世雄則指出，現行政府有的通報機制不足，亦從未解釋停業原因，令業界憤怒。「業界理解防疫重要，都唔介意可以提升場所內嘅措施。唔喺話搵食大過抗疫，但都可以平行下，而唔喺不問不聞」。

對於政府過往的補助，葉表示，政府勒令美容業停業，理應對其付出適當補償，惟現今補助的金額沒有增加，接下來的抗疫補就業基金更會停止。此外，一些和美容業相關的行業亦被忽視，從未能申請到補助，「政府喺禽流感要雞檔關，要殺雞嗰陣，除咗畀補助檔主，都識畀（補助）周邊受影響行業，例如運雞車」。他認為這次同樣，因為其他美容業連帶的行業如供應商也受到莫大影響，如政府不正視他們需要，將會令整個產業鏈面臨崩潰。

在ZOOM和facebook的聯署行動高峰時，前者有接近1000，後者超過3000人在線支持。途中更言呼「政府無理停工，我要復工，我要養家」的口號。（直播截圖）

美容院營運者阿Ming認為，坊間普遍對美容業取補助方面存有誤解，「租金補助喺以處所人數去計，最高拎到十萬，但其實都唔夠交租，反而每次拎到，轉個頭都畀晒業主。」故她質疑補助只是曲線補貼業主，認為政府提供開業的要求和重新開業才能真正幫助到他們，同時有不少員工希望能靠自己雙手工作，以維持生計。

客人憂停業致結業 套票變廢紙

客人Elaine則指是在美容業多次停業下，客人也是受害者之一。她擔心若停業太長時間，一直光顧的美容院會結業。「依家唔喺話唔做美容唔得，做少一兩次（療程）都可以」，惟擔心花錢買的套票，會因美容院支撐不住而結業，套票頓時成為廢紙。到時亦會令業界和市民同時損失。

美容業儀器供應商Anna表示，他們是被政府忽略的一群，在美容業被勒令停業下，也變相逼他們關門。她解釋，因為他們主要的客源為美容院，向他們提供產品及儀器，入貨了卻無法出售，「依家啲貨放晒喺倉，我哋可以點做？產品啲包裝仲係聖誕、新年，唔通擺到下年再用？」她對此感到無奈，又指出需要繼續支付租金和員工，希望政府能盡早讓美容業復工，讓他們的生意能重回正軌。