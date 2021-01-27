網站指牛奶公司網絡遭黑客入侵　發言人證伺服器受影響致IKEA停業

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-01-27 21:51

外國資訊科技網站今日（27日）引述報道指，黑客組織REvil在本月14日勒索軟件ransomware來入侵牛奶公司網絡。牛奶公司發言人回應事件，指上周四（21日）發現業務伺服器出現問題，已立即將受影響的伺服器離線及與其他伺服器隔離，而受影響的2%伺服器中，包括當日宣布因技術故障而全線分店暫停營業的宜家家居。

宜家家居上周四表示因技術故障而要暫停營業。（資料圖片/黃偉民攝）

外國資訊科技網站Bleeping Computer今日引述報道指，黑客組織REvil在本月14日勒索軟件ransomware來入侵牛奶公司網絡，稱已控制公司的電郵並發起「釣魚」攻擊。牛奶公司發言人承認，公司電郵一度受到干擾，但無收到勒索信息。發言人指公司上周四發現業務伺服器出現問題，當中受影響的伺服器佔整體不足2%，當日已即時將受影響的伺服器作離線處理，並與其他伺服器進行隔離。由於受影響的2%伺服器包括宜家家居系統，特別是收銀服務會受影響，故牛奶公司當日決定將全港宜家家居門店暫停營業一日，網上購物服務亦暫停，而門店及網上購物服務已在上周五回復正常營業。

荃灣門市在上周五已恢復營業。（資料圖片/莫家文攝）

惟當時有電子告示指無法進行訂購服務。（資料圖片/莫家文攝）

發言人指，為進一步加強網絡防禦能力，已委託獨立網絡專家為其系統作全面及仔細的調查，並已設置額外的網絡安全措施及加強監控系統。牛奶公司指，事件亦對電子郵件造成影響，但相對輕微，目前已解除風險，強調所有客戶資料均儲存於另一個完全獨立的系統，沒有證據顯示客戶資料被不恰當地查閱或使用，除了部份店舖因受疫情影響而須按當地相關限制關閉外，所有店舖均正常營業。牛奶公司強調非常重視網絡安全，未來將繼續保持謹慎態度，定期加強系統及網絡防衛。