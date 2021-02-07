旺角批發花市破天荒辦夜巿　區議員擔憂干擾民居兼阻街

撰文： 陳永武 最後更新日期： 2021-02-07 14:13

港九花卉職工總會今日凌晨起，一連5日在旺角大球場舉行「新界花農批發市場」。區議員林兆彬於花市開幕前2日才收到通知，今日（7日）凌晨到旺角大球場視察，對政府突然批准花農並破天荒凌晨舉辦批發花市會表示驚訝，擔心對附近民居造成噪音或光害，亦增加新冠肺炎疫情風險，批評政府事前零諮詢區議會，目前收集到超過130名居民聯署反對，要求政府部門回應事件。

區議員恐加劇區內阻街問題

油尖旺區議員林兆彬稱上周五（5日）收到政府通知，指港九花卉職工總會將在2月7日至11日（即農曆年廿六至三十），於旺角大球場入口廣場舉行新界花農批發市場，時間為凌晨1時至9時。林向民政處了解，往年活動在日間進行，今年首次在凌晨時分舉辦新界花農批發市場。記者今日凌晨所見，人流未算暢旺，基本是檔主及店員多過顧客，市民進場必須量度體溫，門口設有「安心出行」二維碼供巿民掃瞄。

林兆彬批評政府在事前「零諮詢」，目前已收集到超過130名居民聯署反對，直斥當局選擇凌晨時分在民居旁邊舉辦市集會引起噪音問題，做法「荒謬、不合理及違反常識」，又形容花墟一帶的貨物阻街問題已屬「災難級」，如繼續在旺角大球場舉辦花農批發市場，將會令區內阻街問題加劇。

▼▼疫下旺角花墟照樣迫爆▼▼

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翻查資料，港九花卉職工總會自2002年開始，每逢農曆年前都會租用旺角大球場停車場銷售年花，原意為紓緩花農在旺角花墟一帶馬路旁批售鮮花所衍生的交通問題。而為有效疏導人流及兼顧附近年花銷售店舖及業界上落貨的需要，警方在農曆新年前夕於旺角花墟一帶實施特別交通安排。