旺角大球場首次凌晨辦花農批發市場　區議員斥荒謬：事前零諮詢

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-05 22:15

農曆新年將至，以往港九花卉職工總會均會在新年前7日在旺角大球場的入口廣場，舉辦批發及零售市集。疫情下政府一度宣佈取消年宵花市，後來又決定有條件下，在原定的15個地方恢復年宵市場，惟旺角大球場入口廣場的新界花農批發市場仍然取消。 不足一個月，政府再度轉軚，宣佈在旺角大球場入口廣場復辦新界花農批發市場。油尖旺區議員林兆彬指今日（5日）收到通知，為配合防疫政策，今年的花農批發市場將縮減規模，並將舉行時間改為凌晨1時至早上9時。林直斥安排荒謬，認為當局除了無視疫情風險外，在凌晨時分舉辦批發及零售市集，更會引起噪音問題。

往年新界花農批發市場均是在日間進行。(資料圖片/張浩維攝)

油尖旺區議員林兆彬指，今日收到政府通知，指港九花卉職工總會將在2月7日至11日（即農曆年廿六至三十），於旺角大球場入口廣場舉行新界花農批發市場，時間為凌晨1時至9時。林稱已向民政處確認時間，但往年均是在日間進行該活動，故今年是首次在凌晨時分舉辦新界花農批發市場。

信函中又提到，活動舉行期間，會採用環保署的消減噪音措施，以及提供投訴熱線，因應附近居民的投訴而立即採取行動減低噪音；亦會指派一位人士，在主辦場地鄰近的「噪音感應強的地方」，以聲級計密切監測噪音情況，以免對附近居民造成不必要的滋擾。

林兆彬表示強烈反對上述活動，認為政府在事前「零諮詢」，突襲式舉辦批發及零售市場做法荒謬，直斥當局選擇凌晨時分在民居旁邊舉辦市集會引起噪音問題，做法荒謬、不合理及違反常識。加上疫情未止，他認為當局堅持舉辦市集是無視疫情風險，他亦形容花墟一帶的貨物阻街問題已屬「災難級」，如繼續在旺角大球場舉辦花農批發市場，將會令阻街問題加劇。