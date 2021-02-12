社企開年飯　先派基層後用剩餐　82歲店長：所有人生而平等

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-12 18:04

年初一清晨，大家還在被窩賴床之際，已有人掛心基層溫飽。有社企因應今年疫下巿況，決定在農曆新年關門休巿期間，召集員工及義工清晨準備餸菜及熱湯派飯，當中82歲店長親力親為製作糕點及打點一切，完成派飯後，才與員工及義工享用剩菜作開年飯，依然甘之如飴，因他相信長者或基層一頓溫飽，才是優先處理的事務。

社企銀杏館每年農曆新年均會關門數日讓員工休息，惟負責人眼見新冠肺炎疫情重創本港經濟，連帶基層亦受到影響，有的收入驟降甚至失業，有的流落街頭，連生活溫飽也成問題，遂破例於年初一至年初三休館暫停營業期間，繼續向有需要人士派飯，當中長沙灣分店大約有近200個飯額。

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新年領飯人士排長龍

今日早上10時前，82歲店長陳永賢已與兩位員工提早開門，員工負責烹調餸菜，他則在店面與義工分工，一邊夾菜舀湯，另一邊獨立包裝，加快派飯工序，其間親自搬箱及分發餸菜，完成即走到前線，安排飯友有序排隊領取福飯，領飯飯友既有年近九旬、行動不便的長者，亦有外婆帶同4歲孫女到場領走飯盒，領飯的婆婆稱女兒與一名中東裔男友結婚後誕女，竟遭對方嫌棄非男胎，一走了之，女兒不得不從事飲食業工作養家，但近月酒樓因疫情減少人手，女兒亦因此收入大減，為求工作無法兼顧家庭，交她照顧孫女。礙於自己年邁沒有收入，她只好帶着孫女到處領飯，盡量減省生活開支。

至中午時分完派飯工作後，店長與工作人員才有空餘時間將派剩的髮菜、冬菇及齋菜等餸菜夾起放碟，與員工及義工一同享用飯友剩下與油角湊合成新年開年飯慶祝。「大家新年快樂，身體健康！」眾人忙完過後共膳，舉杯歡度忙碌的年初一。

82歲店長年中無休打點業務

店長陳永賢指放心不下店內日常事務，白天在店內打點，晚上又會忙於製作糕點，放在店內出售，連日忙碌得只有數小時作息時間，但他仍然堅持親力親為，只認為基層與所有巿民一樣，都有溫飽的權利，應獲得平等對待。「如果餐廳唔整嘢食，可能只係整少一餐，但佢哋真係會無飯食。」

參與派飯的三名義工，既有曾於不同非牟利團體擔任義務工作，亦有媽媽首次帶同20歲兒子到場，「貼地」去感受基層生活狀況，笑言「年初一都無嘢做，又唔會出去，所以可以幫下手，至少我可以感受同飯友的互動，關心幾句，唔係剩係捐錢派完飯了事。」

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銀杏館社工譚先生表示，疫情令餐廳過去一年處於虧蝕狀態，去年陸續闢出餐廳部分空間作分銷及網購自提點，容許客人到店內取走凍肉及即熱食物，亦可拉動新年食品銷情，期望能夠以拉上補下的模式，維持現有派飯工作，而飯友享用的飯餐，亦與店面售出的食物一樣，「一包$98元的花菇扒，賣畀客人係咁多錢，用喺佢哋身上亦係同一樣嘢，唔會有不同待遇。」