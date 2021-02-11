牛年到｜主婦創業尋回自我價值　疫下推銷手作應節健康食品尋商機

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-11 19:11

新冠肺炎疫情持續，不少行業受到重挫，不少主婦希望幫補家計之餘亦能一展所長。有團體在這段期間為半職或全職婦女提供創業課程，更向他們提供不同類型的援助，例如不定期舉辦市集、聯合快閃店及與不同公司的合作機會。臨近農曆新年，這群創業婦女準備了各式各樣新年產品應市，嘗試在疫下闖出一片屬於他們的新天地。

香港婦女中心協會（下稱協會）向婦女提供40堂的「婦女手作創業培訓，換取零用錢」創業課程，課程內容包括基本食物法例、中央廚房的使用守規、一個人公司處理日常運作和小本經營公司的會計知識及報稅方法等，助他們能快速掌握和市場相關的知識，為創業建立基礎。

一口鳳梨酥意念來源自兒子

參與2019年首屆創業課程、現時育有一子的Shirley，開始打理手作鳳梨酥生意。Shirley為全職主婦，以往熱愛煮食和發掘不同的食譜。2017年時，因兒子喜歡吃零食，但經常吃得零食碎四散，而坊間的零食普遍都不健康，成為她研發健康零食的契機。

Shirley主打產品為鳳梨酥，堅持餡料只使用純菠蘿及無添加食材，追求最健康的製成方法。（曾鳳婷攝）

同年，有教會的教友找Shirley，希望她能幫忙製作一些易吃、輕便且健康的小食給長者中心的老人家。Shirley的兒子喜愛吃鳳梨酥，而迷你的零食亦方便進食，故她便想到一口鳳梨酥，結果長者對鳳梨酥一致好評。

由於Shirley已離開職場多年，2017年開始，她發現自己的儲蓄有限，加上家中開支一直依賴丈夫收入，令經濟狀況略為緊絀，「我希望自己有個生意，可以幫補下」。Shirley去年真正開始創業之旅，「2019年參加咗創業班之後一直冇乜信心，覺得鳳梨酥成本都高，定價貴，怕冇人會買。之前整畀長者中心，啲老人家話好食，但始終免費嘅，可能唔係咁好都話好」。

去年8月，協會在黃大仙租下一個舖位，供參與課程的婦女作免費寄賣用途。寄賣期間更免去租用中央廚房的昂貴費用，使創業的成本大幅下降。Shirley認為應好好把握機會，故最終決定放手一試。

疫下客人不願試食 另謀方法推銷

惟在疫情下要經營好一門生意並太容易。Shirley指出，賣食物最有用的方法是試食，「依家有試食，啲人都唔敢食，唔會願意除口罩去試，咁就比較難去Sell，因為食物始終要試完先知好唔好食」。後來她和其他創業婦女商討後，決定以描述鳳梨酥的味道、口感和產品特色去說服客人買回去，「只要說服到客人買第一次，通常食過都會肯返嚟再買」。

新年將至，Shirley也特意改變鳳梨酥的造型，推出一口元寶鳳梨酥，「我喺市集賣，唔少客一開始都以為係鮑魚，話好得意」。她對新年市道持觀望態度，「依家高峰可以一日賣8盒，但有時只係賣得一盒，都要睇返市集人流點，我梗係想賣得好」。

另一名創業婦女則是育有兩名子女的Connie，她現時正經營以曲奇為主的烘焙食品網店。Connie從小對烘焙有濃厚的興趣，在求學時期曾出國留學主修糕點和到烘焙店做學徒，一直視開甜品店為目標。惟結婚生子後，她便成為全職主婦，花上所有精力照顧小朋友。偶然一次在社交媒體看到創業相關帖文，令Connie驚覺自己一直擱置夢想，決定報讀協會課程。

創業後意外發現子女變獨立

Connie在2019年開始烘焙食品生意。她認為最大的難處是要同時兼顧家庭和事業，「平時照顧小朋友，都要由朝早6點到夜晚10點，通常要11點後先可以做自己嘢，時間好少」。後來她和家人溝通後，丈夫願意在周末照顧子女，子女亦在她創業後變得獨立：「佢知我忙緊，識自己照顧自己。我之前冇諗過佢會識自己煎蛋食」。

在疫下維持生意格外難，Connie指疫前主要以面對面交收為主，但隨着疫情變得嚴重，全部訂單轉向寄貨。但曲奇是易碎品，不少客人向她反映收到郵寄品後發現全部碎掉。最後Connie找朋友幫忙設計，把在玻璃瓶中的曲奇卡緊，避免在運送過程變碎。

Connie指自己的客源以媽媽、學校和婚禮為主。受疫情影響，大部分活動取消，訂單隨之下降。幸運的是，她發掘到新客源，轉為製作散水餅和客製化圖案的糖霜曲奇，殺出一條出路。新年將至，Connie亦有設計一系列賀年款式曲奇。

經營花茶網店多年的Jodie，則在2016年回流香港後開始花茶生意。她憶述7年前目睹一個40多歲的同事遭公司辭退，公司理由竟是讓他退休。頓時令Jodie思考日後出路，故完約後選擇回到香港創業。

Jodie創業之旅並非一帆風順，Jodie試過生意幾年間毫無起色。她參加過不少創業課程，惟坊間課程大多流於理論，甚少有實踐機會。最後她找到協會課程，被當中的創業實習課吸引，決定放膽一試。

婚後重心轉到子女身上 易質疑自己能力

香港婦女中心協會教育幹事Hebe表示，以往協會的義工網絡中，很多婦女都擅於料理，由於平日她們大多是煮給小朋友進，所以較關注食物健康和營養。在傳統定位下，婦女普遍被認為是弱勢一群，令他們容易質疑自己的能力，亦會令他們覺得要以照顧子女優先，最終令自身生活遭到侵蝕。

因此，協會舉辦創業課程，由導師帶領婦女逐步創業，希望能讓她們知道毋須因經營自己的興趣或發展事業，而不是將照顧子女放首位而感到不好意思，強調和其他家庭成員協調、溝通和分工才是最重要。

她提到疫下進行課程有不少困難。「過往課程啲姊妹（婦女）會喺課前課後互相了解下近況，但上zoom就少左呢啲互動」。她指沒有面授課堂後，令協會社工更難了解到婦女的背景，「以往上一兩堂，就已經有基本了解，依家要花更多時間，始終用zoom上可以唔開cam同咪，係難啲溝通」。加上，婦女在家中上課，難免同步要照顧小孩，往往不能專心上課，失去以往面授的個人時間及空間。因此，協會爭取在新一屆課程中，向婦女提供更多單對單和導師會面的機會，以便跟進不同個案。