楊屋道街市外發泡膠圍城　區議員促添置冷壓機建立完善回收系統

撰文： 呂凝敏 鄧詠中 最後更新日期： 2021-02-15 19:14

過去數日農曆新年假期，荃灣楊屋道街市一帶，包括河背街、川龍街、新村街有大量發泡膠堆積，霸佔整條行人路甚至部份馬路，衞生情況堪虞；亦有回收發泡膠機構曾經出動「救箱」，惟能力所限，依然有大量可回收的發泡膠被迫送往堆填區棄置。荃灣區議員及回收業界代表今日（15日）召開記者會，提出「靚箱重用、碎膠回收」的建議，包括商戶源頭分類、在指定地方擺放可回收的發泡膠箱、添置冷壓機減少發泡膠體積等。

荃灣區議員及回收業界代表今日（15日）召開記者會，提出「靚箱重用、碎膠回收」的建議，包括商戶源頭分類、在指定地方擺放可回收的發泡膠箱、添置冷壓機減少發泡膠體積等。（鄧詠中攝）

荃灣區議會環境、衞生及氣候變化委員會主席譚凱邦表示，由於新年北上貨車休息，加上疫情下大部份家庭選擇在家煮食，本港發泡膠菜箱數量急增，多個街市在年廿八至新年期間，出現發泡膠圍城情況，當中楊屋道街市外的狀況尤其嚴重，引起阻路及衞生問題，有區議員接獲大量居民投訴。荃灣區議員陸靈中及林錫添指，即使食環署潔淨組員工在年三十當日出動多次大型夾車及超過多名清潔工將發泡膠箱夾進車斗運走，眨眼間川龍街又再出現大量發泡膠箱，形容「好似同時間競賽咁」。最後有部分發泡膠箱需暫存於沙咀道遊樂場，待運菜貨車復工後才運走。

另一名荃灣區議員趙恩來指，最近楊屋道街市的垃圾站是在5至10分鐘路程的聯仁街，形容是規劃上的失誤，促請當局推行在地回收措施，並加強檢控違例商戶。

譚凱邦提出「靚箱重用、碎膠回收」的流程建議。（譚凱邦提供圖片）

譚凱邦提出「靚箱重用、碎膠回收」的流程建議，先由商戶源頭分類，將「靚箱」放到指定空間紮好並存放，再由貨車運回菜場重用，而「爛箱」則以發泡膠冷壓機縮小體積，回收加工成為塑膠原料，而其他包裝及爛菜才扔進垃圾桶或作日後廚餘回收。他亦促請當局建立街市周邊的發泡膠回收系統，參考「綠色年宵」方式，邀請團體或社企在街市駐場加強回收。

「發起發泡膠回收行動」項目經理李家銘表示，建議在街市加設發泡膠冷壓機，將已碎爛的發泡膠體積再縮小，然後回收加工作塑膠原料。他指冷壓機體積約一個卡板大小，每部成本約10萬元，1小時可處理約40至60公斤發泡膠箱。(鄧詠中攝)

「發起發泡膠回收行動」項目經理李家銘表示，建議在街市加設發泡膠冷壓機，將已碎爛的發泡膠體積再縮小，然後回收加工作塑膠原料。他指冷壓機體積約一個卡板大小，每部冷壓機成本約10萬元，1小時可處理約40至60公斤發泡膠箱。