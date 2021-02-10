楊屋道街市外現「發泡膠山」　食環署當垃圾急丟　回收機構嘆盡救

撰文： 勞敏儀 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-10 18:00

農曆新年前夕，以往用作運送蔬菜、「有價有市」的發泡膠箱無人接手，鬧市出現「膠災」。荃灣楊屋道街市外，因發泡膠箱堆積，近日不時出現「發泡膠山」。有市民批評，「發泡膠山」霸佔道路非常不便；有食環署職員則解釋，近日臨近過年，發泡膠箱量大增，未及即時清理。記者今日在現場所見，即使「發泡膠山」獲清理，不足一小時，這座鬧市中的「小山丘」又再復現。 有回收發泡膠機構近日曾嘗試出動「救箱」，惟膠箱蜂湧而出。該機構指出，能力所限，每日只可回收一個街市、約十分之一的發泡膠箱量，形容只能「救得幾多得幾多」 《香港01》正就事件，向食環署及環保署查詢。

▼楊屋道街市「發泡膠山」▼

+ 5 + 5 + 5

記者今日正午時分，到楊屋道街市一帶觀察，在新村街及禾笛街交界，有大量發泡膠箱及垃圾堆積如山，部分膠箱已疊起，幾乎高約2米，而且附近馬路及行人路都各被霸佔約一半。街市附近，馬路不時出現人車爭路場面，再加上下雨關係，市民都頗為狼狽；行人路則僅足夠二人並排而行。

經常到楊屋道街市買餸的陳女士直言，道路被霸佔後非常不便，難以行走，過往新年都未出現同類情況，認為當局應盡快清理，騰出道路空間。

現場所見，垃圾堆傍有不少菜檔經營，不時有職員棄置發泡膠箱，部分箱內仍有蘿蔔、蔬菜等貨物。雖然現場有食環署職員，不過附近店舖仍不時丟棄垃圾，未見食環署人員作出票控，但有上前提醒，惟對方未有拾回發泡膠箱。有食環署職員向記者表示，原則上每日都有派人清理垃圾，但臨近新年，發泡膠箱量大增，未及即時清理，即使大半小時前，曾派出夾斗車清理，但之後垃圾又再堆積如山。

垃圾堆旁有不少店舖，其中一間海味店的職員表示，最近兩天都有不少垃圾阻塞道路，情況誇張，之前未有同類情況，疑臨近新年，清理的人手減少。另一肉檔職員則表示，由於新年將至，貨物需求增加，以致有更多發泡膠箱。她表示，有清潔工嘗試清理，但數量過多，未能成功清空道路。

不時有市民丟棄發泡膠箱。（黃偉倫攝）

回收機構嘆「救得幾多得幾多」

「迷失的寶藏：發泡膠回收行動」項目經理李家銘表示，以往運菜車司機會找前線拾荒者協助「駁腳」， 回收發泡膠菜箱，約5元一條（即6個箱）， 「靚箱」可運返內地重用裝菜，有損毀的則運往內地回收廠處理。

但每年農曆新年前一星期，街市外的發泡膠箱「滯銷」，李直言「年年都那麼誇張，才剛回收兩車，不久後好似蜜蜂般湧出來，不用一小時就一座山」。他解釋，內地部份菜場已提早「收爐」，令運菜車減少，街市外發泡膠箱堆積如山，政府承辦商也「嗌救命」。

機構在周一（8日）起，已到荃灣楊屋道街市出動協助「救箱」，一日內回收三車、涉200多公斤的發泡膠，但要花上不少時間撕走箱上的膠紙，才能放入機器處理，也礙於場地空間及人手有限，坦言是「救得幾多得幾多」，估計「獲救」的箱只佔棄置量的十分之一。他又指，其他箱只能被夾車或壓縮車清走，葬身堆填區，但成本甚高，估計一部垃圾車原本可運送七噸多垃圾，但因發泡膠體積較大，每次裝不足兩噸就滿了，變相浪費三分之二的空間。

李家銘表示，每日只可回收十分之一發泡膠箱，形容是「救得幾多得幾多」。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

程展緯促正視街市回收問題

在街市進行社區研究的的藝術家程展緯表示，受疫情影響，跨境司機面對被「扣車」或罰「停賽」風險，一旦車隊現確診個案便會停收，令拾荒者頓失「出路」而感彷徨。程展緯估計，楊屋道街市附近街道，每天約有3,000個發泡膠箱無人回收，每日約兩噸多的發泡膠需運往堆填區棄置。他稱，發泡膠回彈力強，不適宜放入壓縮機，也會令堆填區更快「爆棚」。

程認為，目前街市除回收廚餘，其他回收政策欠奉，認為把膠箱棄置是最差處理方法，但與部分街市一街之隔的花市，卻有完善回收網絡。他認為，政府必須正視回收問題，建議增設中轉站暫存發泡膠箱，容許運菜車司機在過年後前往回收，以及聘請回收商，負責回收工作，免卻浪費，亦有助街道管理。