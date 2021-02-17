高先戲院│20年來首間西環戲院周四開幕　網民：多謝高登先

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-17 18:50

西環自「福星戲院」在90年代末結業後，區內20年來沒有戲院，街坊往往要跨區到中環、太古城等地方看電影。不過早於去年有街坊發現，位於西環北街的高先電影院已經完工，更有消息指戲院將於明天（18日）開幕，趕及在年初七開業。除了西環街坊，一眾網民都對消息感到雀躍，表示「多謝高登先」（Golden Scene），亦希望能有更多人支持本土電影發展。

藝人杜汶澤今日在其Facebook專頁上發帖，宣布位於堅尼地城吉席街二號的高先電影院，將於明天開幕。據他在帖文中指，過去一年一直游說高先電影有限公司（Golden Scene）董事總經理曾麗芬（Winnie）與他合作發展網上本土電影，惟對方堅持「電影一定要響戲院上」；等候和執着多時，高先終可有「屬於自己嘅戲院」，不少網民都十分期待，更指消息是「今年暫時最開心的事」。

《狂舞派3》成為開幕電影

據了解，建成戲院的位置與昔日的「福星戲院」相距約200米，自「福星戲院」結業後，該處變成了教堂；而中西區區議員彭家浩曾在去年4月時已確認，北街海怡花園3座將會有西環首個戲院，當時預計戲院類型將會是類似油麻地百老匯電影中心，主要放映文化及小眾的電影院，而電梯位置會有Circle K便利店。其後高先電影有限公司董事總經理曾麗芬曾向香港01記者稱，戲院原定10月開幕，但礙於疫情影響需要延期開業。而政府昨日宣布年初七起戲院等場所將可重新開放，唯入場者需使用「安心出行」App或登記資料，高先電影院亦趕及開業。

去年高先電影有限公司先後發行了三部港產片（《幻愛》、《金都》、《叔·叔》），演員、劇情、攝影等都成為話題，三部電影被網民和媒體譽為「高先三寶」。根據電影售票平台Movie 6資料顯示，高先電影院明日率先上映的《狂舞派3》公開售票場次只有四場，分別是早上9時40分、9時45分、9時50分及9時55分，而首映場則於中午12時40分起至晚上10時共設13場次，均已滿座。網頁顯示該戲院的輪椅電梯設施正在維修，暫未能提供輪椅位置戲票。