元州邨簕杜鵑花廊疑被惡意摧花　樹根、枝幹多處被齊口切斷

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-24 18:26

長沙灣元州邨有一條長約30米的簕杜鵑花廊，每到花季便成打卡熱點，走入隧道內抬頭就能看見紫紅色花海，每年都吸引不少人遠道前來。但日前有居民發現，花廊內的簕杜鵑花遭人惡意破壞，當中有至少十數棵花根部、枝幹被切斷，令街坊憤慨又心痛。區議員指，現時部分斷口已用了毛巾和泥土包好，預計下周初將有房署的花藝專家到場為花卉作進一步檢查。

元州邨的簕杜鵑花隧道除了是街坊的休憩用地，也是著名的賞花熱點，多年來成為了區內地標之一。每年三、四月，花廊中的簕杜鵑花開得姹紫嫣紅之際，不少攝影發燒友和賞花客都會來到欣賞，甚至有旅行團將花廊當成景點之一。記者今日（24日）到場視察時，見到簕杜鵑花雖然並未完全盛開，但也有少量遊人遠道前來。

細看之下，花廊兩旁有不少簕杜鵑花的根部、枝幹出現整齊斷口，通道中當眼位置亦張貼了房署的告示，表示近日發現簕杜鵑花廊的部分簕杜鵑花被人蓄意剪斷破壞，指除了會令花卉不能正常生長外，涉事者亦屬干犯刊事罪行。有專程前來的遊人看畢告示後不禁大嘆，「好哋哋破壞啲花做咩」、質疑「係咪唔抵得人哋嚟影相」。遊人張小姐則指，花季時花廊的人潮很多，或者確有對居民造成滋擾，「影時影，我覺得真係盡量減低滋擾，有啲人或者真係返夜更日頭要瞓覺。」

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深水埗區議員利瀚庭指，在周一（22日）上午接獲街坊緊急通知而知悉花廊被人破壞，他表示，因平日元州邨和幸福邨是共用一花王打理大量花卉，元州邨花廊的花卉是由一班經管理處批准的義工協助照顧，而義工一般會在該處留到晚上11、12時，因此推斷破壞者是在凌晨時份出手，使用的工具亦十分鋒利。利瀚庭估計，30米的長廊中有至少13棵簕杜鵑花樹遭受傷害，當中一些較粗的枝幹都出現切口，不少街坊、義工都十分痛心。

如無法救回需重新種苗 生長速度趕不及今年花季

利瀚庭指，雖然已報警處理，但該處不設閉路電視，又認為大部分街坊對花廊的反應都很正面，將循多方向追尋「行兇者」，「除咗一啲好偏激嘅個別人士，否則都好少因為驚有太多遊人而破壞啲花。」他指，現時已聯絡了管理公司跟進、安排花王用泥土和毛巾包紮樹木「傷口」，並要求房屋署盡快安排修復，而該署的園藝組花藝專家預計於下星期初到場了解。利補充指，如最後花藝專家救不回簕杜鵑花，將要重新再種苗，其生長速度將未必趕得上今年花季。