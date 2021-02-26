元宵節香火不減　掛花燈文化凋零　紥作店：今年一個都無人買

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-26 17:43

今日是元宵節正日，按傳統有掛花燈及猜燈謎等習俗，然而受新冠肺炎疫情影響，加上元宵節慶氣氛不復往年濃厚，多間紮作店的花燈均無人問津，有店東慨嘆今年「有人問，無人買」，成為過去經營20年來最無氣氛的元宵節，西營盤一帶只有零聲老店掛有花燈應節，不過拜月老及祭祖等習俗則不受影響，地區廟宇香火鼎盛。

花燈訂單大減八成 本港綵燈會歸零

農曆正月十五，民間會掛起彩燈，亦把謎語寫在紙條上，貼在五光十色的彩燈上供人猜謎，相關活動以往較多見於康文署轄下遊樂場地，商店亦會掛起花燈應節，不過疫情之下，政府在港九新界不同地區舉辦元宵綵燈會活動相繼取消，加上街上遊人減少，連商店門口掛起花燈的傳統亦告沒落，記者今日(26)由西邊街沿皇后大道西走向太平山街的濟公廟約900米，沿途只見只有三至四間老字號海味店或貿易行，門口掛有一對燈籠應節，諷刺的是掛上最多盞花燈的商店，竟是紙品紮作舖，部分已見塵封，相信已擺放一段時間。

從事紮作30多年，成為全球最大吊掛紮作花燈的健力士世界紀錄保持者的天寶樓扎作老闆「紙紮大王」夏中建，坦言今年花燈訂單只剩下新界祠堂的添丁燈以及澳門政府官方花燈活動，其他香港或外國華人街的元宵花燈會「基本上係等如零」，整體花燈訂單較去年大減八成，「做花燈從來都係錦上添花，好大機會要等疫情過咗先有得做。」

紙紥花燈今年無人問津

位於皇后大道西地舖紮作店明生行，由最細6元一個6吋紙花燈籠，以至價值148元的14吋鑽石形紮作花燈，均掛於店面當眼位置任人選擇，不過負責人區鉅明表示，受到疫情影響，以往會有商店或團體到來買花燈應節，今年「有人問，無人買」，今日大半天仍未成功賣出一個花燈，成為經營20年氣氛最淡的元宵節。

他又指，元宵節近年氣氛越來越淡薄，買花燈的街坊或社團逐年減少，不過仍有家庭客選擇在這個節慶正日祭祖或拜祀神靈，購買香燭及紙紮用品的銷量未見減少，相信元宵節只影響花燈傳統文化，正逐漸被人淡忘。

位於太平山街的廣福義祠，每逢元宵節農曆十五正日，便有不少善信到拜祭月老，記者逗留約十五分鐘內，至少有兩至三名善信在廟內購買寶碟及上香祈求締結良緣，部人完成儀式後再叩拜求簽問卦，向廟祝卜問姻緣前程，廟內香火不絕。