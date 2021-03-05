驚蟄2021│打小人原為保護自己　用紙老虎、鵝頸橋底打全部有原因

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-05 15:45

「打你個小人頭，打到你口水鼻涕流......」今日（5日）是24節氣中的驚蟄，民間傳統上有「打小人」的習俗，在銅鑼灣鵝頸橋下幾近年中無休地擺檔的婆婆，口中唸唸有詞，這些口訣大家總能背上一兩句。不過，有檔主就表示，打小人其實只是保護自己的行為，並非要刻意詛咒別人，而所用的用品和過程原來都有來頭、有習俗可依。

打小人的口訣，大家總能背上一兩句。（「廣東話資料館 Cantonese Museum」Facebook圖片）

要用老人舊鞋打

驚蟄來臨代表天氣回暖，春雷驚醒冬天蟄伏冬眠的生物，民間相傳在這天「祭白虎」、「打小人」可以趕走瘟神。平日所見，打小人用到的物品有紙老虎、小人紙、舊鞋、五寶紙等等。據自13歲起入行、在鵝頸橋下擺檔近十年的融姑指，一般而言，打小人應用老人的舊鞋來打，可選擇寫上名字或作普通祈福消災；而打完後將一男一女的小人紙放入紙老虎口中，寓意老虎將小人叼走，不會再傷害貴人。

打小人用到的物品有紙老虎、小人紙、舊鞋、五寶紙等等。（余睿菁 攝）

三煞位打最有效

此外，五寶紙內有「消災符」，因為傳統認為客人如受到小人的傷害，要用「百解紙」將之化解以保平安 。打小人的同時亦要「祭白虎」，需將豬肉放在紙老虎口中，代表將之餵飽後，不會再出來傷人。最後檔主會替客人擲筊，即中國道教與民間信仰中問卜的一種儀式，如擲出一正一反的「聖杯」，便宣告完成。至於位置方面，融姑指打小人應該選擇如鵝頸橋底等面對三岔路口的「三煞位」。