改編歌、FB群組鬧爆觀塘塞車日常　運輸署新方案露曙光

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-06 18:00

觀塘每逢上下班時段塞車人所共知，更有巿民改編歌曲《哪裡只塞駿業里》及開設facebook群組鬧爆觀塘交通嚴重擠塞，觀塘區議會近日開會檢討有關問題，由運輸署針對開源道及巧明街連下數個大動作，重新規劃車流走向，緩解打工仔飽受塞車之苦。

觀塘區議會主席蔡澤鴻表示，以往觀塘塞車主因與開源道交匯處有關，只要車輛沿開源道進入觀塘工業區，便進入有去無回的狀態，原因與多輛貨車及私家車塞住多條內街及主要幹道，「好似巧明街咁，泊晒貨車落貨，將兩線變一線，如果有車頂住，連半條線都無。」加上進入開源道的車輛要走出觀塘道，須左轉入巧明街至創紀之期商場一期地下車道駛出，一遇上交通繁忙時段，車流便開始造成倒灌各主要幹道及內街，加上駿業街、鴻圖道等違泊，形成整條開源道被癱瘓，多年來無法改善。

運輸署：實行多項交通改善措施

區議會近日開會檢討有關問題，當中運輸署已制定多個針對性方案，包括先完成更改開源道道路標記及延長介乎開源道及勵業街一段偉業街不准停車限制時段，署方同時爭取今年內完成多五項紓緩措施，包括延長開源道與成業街路口的行車綠燈時間、駿業街加設左轉行車線至巧明街、遷移巧明街創紀之城一期外的士站至新增停車灣、延長偉業街路段下午不准停車限制區時段，以及遷移駿業街路邊電單車泊位至鴻圖道，擴闊道路容量，成效有待觀察。

九龍區繁忙時段平均車速錄十年新低

蔡潭鴻表示，除了運輸署實施的多項中短期措施，巿建局上周與運輸署協議在新屋苑凱匯對開改道，車輛可由康寧道落斜轉出觀塘道，減低協和街車流對開源道交匯處的依賴，加上觀塘警區近月大力掃蘯違例泊車，一發現車輛違泊過長時間，不但罰告票，更召來拖車鎖車帶走，期望多管齊下，在未有全面開學及自由行未解封的情況下，盡快緩解開源道堵車導致全區癱瘓的效應。

運輸署今年初公佈過去十年港九新界主要幹道繁忙時間平均車速，當中九龍區上午繁忙時間車速錄得十年新低，2019年平均每小時車速只得20.6公里，較港島21.5公里為慢，而觀塘被視為其中一個繁忙時段塞車最嚴重的九龍地區之一。