九龍東高架單軌煞停當局改推新規劃　區議員：難解決觀塘塞車舊患

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-22 12:16

港府去年宣布擱置研究逾10年的九龍東高架單軌鐵路方案，改以「多元組合」方案加強區內交通接駁，包括興建3條自動行人道，接駁啟德、九龍灣及觀塘一帶，亦設橫跨觀塘避風塘的行人及單車天橋等。 觀塘區議員、觀塘區發展及重建專責小組主席梁翊婷今(22日)於港台《千禧年代》受訪時表示，新方案僅以休憩角度出發，無助解決觀塘塞車為患的核心問題，亦未有觸及位於工廠區一帶的開源道，違泊以致倒灌的癥結所在。

研究建議建造3條行人天橋接駁九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭。（立法會文件）

九龍東高架單軌鐵路方案研究逾10年急煞停，發展局日前披露「多元組合」新方案詳情，涉及5項主要措施：包括發展3條高架自動行人道，連接啟德、九龍灣和觀塘，最長一段通道達1.3公里，沿偉業街接駁觀塘行動區與九龍灣行動區，將設置行人輸送帶，並擬在行人道上加設空中花園。



觀塘海濱花園亦擬建一條約600米長、橫跨觀塘避風塘的行人及單車天橋，接駁至啟德前跑道區，當局另提議於啓德發展區內，分兩階段興建全長約13公里，貫通車站廣場、啟德體育園、啟德河、海濱長廊等的「共融通道」，供行人及騎單車者共用。至於公共交通工具方面，當局指會在九龍東增設4條巴士及2條專線小巴路線。

觀塘塞車情況嚴重，經常「倒灌」至開源道。（資料圖片/張浩維攝）

梁翊婷認為，新方案僅以休憩角度出發，無助解決區內交通擠塞情況。(資料圖片)

新方案僅以休憩角度出發 無助疏導



梁翊婷認為，觀塘塞車情況嚴重，牛頭角亦人多擠迫，但新方案僅以休憩角度出發，例如擬議興建的單車道無助疏導問題，「觀塘人唔會踩車返工，對佢哋無意義」；自動行人梯亦難有誘因將牛頭角人流分流至啓德，「除非啓德有巴士總站，或者會有(誘因)。」



她又提到，新方案亦未見觸及觀塘開源道嚴重倒塞問題，該地段屬工廠區，多上落貨的商業活動，亦有大量違泊，當局須針對性解決，例如妥善規劃貨車泊車上落貨安排等。梁翊婷又表示，觀塘區人口增幅大，連同20萬工作人口計算，全區有約100萬人活動，雖然港府擬建T2主幹道，有助分流將軍澳駛往觀塘車流，但她認為未可完全解決觀塘固有問題。