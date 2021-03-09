三無舊樓奪命火頻生　議員憂修例空窗期　巡查不及再釀人命傷亡

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-09 20:52

本港近月接連發生舊樓火警傷亡事故，特首林鄭月娥上月出席立法會管問大會時，亦表明有意修例賦權予消防處和屋宇署，加強舊樓消防安全，有區議員關注油尖旺為三無舊廈重災區，擔心立法前空窗期火警頻生，消防處及屋宇署回應已巡視全港9,719幢目標綜合用途樓宇，以及巡視全港2,800幢六十年樓齡或以上的舊樓，當中有800幢存在消防安全隱患，主要集中九龍城、深水埗、灣仔及油尖旺區，正採取執法行動。

根據消防處資料，受《消防安全(建築物)條例》目標舊式樓宇共有13,500幢，受《條例》規管⽬標樓宇約13,500幢，據了解當局正進行第⼀階段巡查，已完成約一萬幢1987年3月1日或之前落成的目標綜合用途樓宇，惟截至去年10月，當局發出超過28萬張消防安全指示，但現時仍有6成有待遵辦或跟進，⽽油尖旺區內多達3,000幢樓宇仍未有遵辦屋宇署或消防處當局的改善指示，鑑於不少居民為長者或少數族裔人士，未能支付有關款項，或因為是租客而未有理會，要求處方交待目前進度，並建議當局考慮加強協助油尖旺區內三無大廈業主改善消防設施，以及考慮協助經濟有困難的業主處理消防安全指示命令。

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屋宇署發言人回應，消防處及屋宇署按計劃分階段對目標樓宇展開聯合巡查，第一階段巡視10,500幢綜合用途樓宇，當中油尖旺區約有2,100幢，截至今年1月底，已完成當中9,719幢樓宇，消防處會繼續完成餘下樓宇巡查工作，便展開第二階段的目標住宅用途樓宇。

發言人續稱，完成巡查及作出「指示」後，屋宇署會定期派員視察涉事樓宇有否按照「指示」規定進行改善工程。當局亦會向舊樓業主提供不同方面的支援，並將未成立法團及大廈管理處的樓宇名單通知民政總署跟進，屋宇署亦會派遣社工支援隊向需要人士提供進一步協助，在合理情況下考慮延長有關業主遵辦「指示」的期限申請。

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消防：全港約800幢舊廈存消防隱患

由於三無大廈難以管理及組織改善消防安全的工程，政府已考慮修訂《消防安全(建築物)條例》賦權予消防處及屋宇署代沒有能力符合《條例》要求的舊式樓宇業主進行消防安全改善工程，完工後再向他們收回有關費用，期望可在下半年進行公眾諮詢，制定合適機制修例以授權相關部門工作。

另外，消防處代表回覆油尖旺區議員查詢時表示，自去年11月油麻地廣東道大火釀成8死10傷慘劇後，去年消防處及屋宇署已完成全港2,800幢六十年或以上樓齡的樓宇巡查，當中發現約有1200幢樓宇沒有任何火警危險；約680幢已空置、準備或正拆卸，以及由單一住戶佔用；有100幢因入口上鎖未能內進；其餘約800幢存在逃生通道阻塞及消防設備不足等隱患，樓齡介乎六十至六十五年，主要集中九龍城、深水埗、灣仔及油尖旺區，處方會根據消防條例向相關業主採取執法行動。

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四日內三宗火警 一人命喪火場

就油尖旺區而言，截至上月底為止，約200多幢目標樓宇在消防隱患，消防處共發出109張「消除火警危險通知書」，並就其中2宗作出檢控。而少數族裔聚會場所消防安全問題，處方在少數族裔聚居地加強教育，提供包括不同地區語言的宣傳小冊子，去年7月亦聘請3名少數族裔兼職合約社區計劃助理進行推廣，正計劃聘請多3人與少數族裔加強溝通。

自去年11月尼泊爾籍家庭在廣東道樓上單位聚會，發生八死火警慘劇後，舊樓消防安全成為關注議題，上周四日內更接連發生三宗火警。上周三（3日）晚上約11時，紅磡華豐街7至8號衡豐樓的8樓天台後樓梯起火，波及旁邊一間鐵皮屋，火警期間有印度居民冒險躍飛3米至隔籬唐樓天台驚險逃生。

上周四（4日）清晨5時許，灣仔軒尼詩道172號舊樓劏房單位發生火警，一家四口疑吸入濃煙不適送院治理，警方其後以涉嫌縱火拘捕一名44歲非華裔男子。至上周六（6日），油麻地新填地街260號一個板間房單位凌晨發生火警，釀成一死十三傷，死者是板間房內申領綜援的53歲獨居漢。