橫頭磡奪命火｜三口家母傷女亡　疑打翻香薰釀火警　與手機無關

撰文： 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-07 18:22

24小時內本港發生兩宗致命火警，橫頭磡嘉強苑嘉盈閣的火警導致一死一傷。死者為56歲女子，街坊指她身形高大，故暱稱為「阿高」，她被發現倒臥在睡房內，當場死亡。同住的88歲母親因腰痛不適送院；兄長及女傭則吸入濃煙，及時逃生幸無大礙。 女傭透露，女死者事發時正為手機充電，懷疑手機爆炸起火。不過，據了解，警方發現女死者有在床邊床頭櫃上燃點香薰睡覺的習慣，經調查後懷疑是床單首先起火，床褥內亦發現蠟燭殘骸，不排除有人打翻香薰引發火警，案件交由黃大仙警區重案組繼續調查。據悉，人員未有發現手機起火的跡象，相信與火警無關。

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據了解，女死者姓蔣56歲，與姓李88歲母親、60多歲兄長及一名女傭同住起火單位。據曾與死者家人打麻將的街坊所講，死者身形高大，人稱「阿高」。88歲母因腰痛不適，送往伊利沙伯醫院治理。男住戶及外傭則吸入濃煙，並無大礙。外傭早上重返單位，她表示獲悉女死者事發時正為手機充電，手機突然爆炸起火，但不清楚型號。惟警方及消防調查後，初步懷疑火警與燃點香薰有關。

事發於今（7日）凌晨3時許，橫頭磡嘉強苑嘉盈閣9樓一個單位突然起火，多人報警求助，大量濃煙由單位冒出，大批住客由睡夢中驚醒，立即報警逃生。消防動用一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，迅速將火救熄。起火位置為睡房位置，消防於睡房內發現1具女屍。事件中約有90人自行疏散到安全位置。多個政府部門包括消防、警方、機電工程署及政府化驗所人員早上到場調查。

日內第二宗奪命火 油麻地板間房單位疑有人縱火釀1死13傷

事件為日內發生的第二宗奪命火。昨（6日）清晨5時許，油麻地寶祥大廈一板間房單位發生火警，釀1死13傷，警方列作縱火案處理。54歲姓梁男死者為其中一名租客，他被發現倒斃在其中一間板間房的門前。

▼▼油麻地奪命火火場曝光▼▼