屯門多處新年非法燃放煙花炮竹　漁護署：受驚報失個案尚未尋回

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-09 22:46

農曆新年期間，新界多個地區出現非法燃放煙花及炮竹，同時引發寵物貓狗走失事件，多名屯門區議員關注有居民反映家中貓狗被炮竹巨響嚇走，漁護署證實接獲三宗相關個案，至今尚未尋回，警方則回應如接獲寵物走失報案，會因應情況與相關部門協作處理。

屯門區議員張錦雄表示，農曆年期間，屯門鄉郊一帶包括藍地、泥圍、桃園圍、麒麟圍多處發現有人違法燃放煙花及炮竹，違者多在夜間發放，當時住戶正在吃飯、看電視、學習或工作，受到巨響滋擾，亦有貓狗被突而其來的炮竹聲嚇怕，狂吠或失控狂奔，因而導致與主人失散，要求警方採取行動，例如入村巡邏遏止非法發放煙花炮竹活動。

翻查社交網絡平台，Facebook群組出現多宗貓狗被新年煙花嚇至衝出家門走失的帖子，地區遍及屯門、元朗、粉嶺、九龍塘及西貢等地，大部分至今尚未尋回。

漁護署發言人表示，該署於2月11日(年三十)至2月25日(正月十五)期間，屯門合共接獲七宗動物報失個案，涉及7狗1貓，當中有三頭狗隻據報因巿民燃放的煙花及炮竹而走失，至今該批貓狗尚未尋回。

警方回應指，去年12月至今年2月期間共接獲51宗相關舉報，執行20次反煙花爆竹行動，行動中拘捕一名男子涉及「無牌管有煙花爆竹」及撿獲逾290公斤相關物品。警方同時在區內主鄉村、公屋及居屋屋苑等派發宣傳單張，提醒巿民切勿以身試法，另外如警方接獲有寵物走失，會向求助人士提供協助，並會因應有關情況與相關部門協作處理。