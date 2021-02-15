網傳非法放炮仗煙花巨響致動物受驚走失　動保人士促警方加強執法

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-15 19:34

農曆新年期間，不少人放炮仗和煙花慶祝，惟在本港私下放炮仗和煙花屬不合法行為，除了擾民，亦會令附近的動物受驚。近日網上傳出有不少在村內或附近生活的社區動物，懷疑因放炮仗的巨響而受嚇，慌忙間走離原來的活動範圍。事件引來不少市民關注，紛紛留言呼籲停止非法放炮仗。有動保人士指，若有社區動物因放炮仗的巨響而走失甚至受傷，是「人為」所造成的意外，政府和放炮仗人士均要負上責任，促請警方應就非法放炮仗和煙花加強執法。

近日網上多個地區群組紛紛貼出有關走失動物的帖文，內容大致將矛頭指向近日農曆新年間，有市民非法放炮仗和煙花所產生的巨響，令附近的動物受驚，使牠們慌亂下走離原來居所。不少網民留言表示憤怒，指摘放炮仗和煙花屬非法行為，應立即停止。

十八區動保專員麥志豪表示，每逢新年本港都有人非法放炮仗，當中以鄉村情況較嚴重。他指自己亦在鄉村居住，過往曾就非法放炮仗和煙花多次報警尋求協助，但認為警方調查未夠積極，又指過往鮮有人因違法放炮仗被捕，促請警方加強執法。他續指，不少人認為放炮仗是傳統慶祝新年的方式，但忽略了會影響其他街坊，以及有機會令社區動物受驚，直斥做法「自私」。

麥志豪認為，如有社區動物因為非法放炮仗的巨響而嚇至走失，是人為造成的意外，政府及非法放炮仗的人均要為意外負上責任，他呼籲警方應就非法放炮仗和煙花加強執法，減少對動物的影響及傷害。

十八區動保專員麥志豪呼籲警方應就非法放炮仗和煙花加強執法，減少對動物和人的影響及傷害。（資料圖片）

根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元及判監6個月；根據香港法例第228章《簡易治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地發射火器，可被罰款500元或入獄3個月。