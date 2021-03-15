撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-15 09:00

無家者一直在社會邊緣下努力掙扎求存，疫情影響下，失業及收入銳減的情況普遍。加上在防疫措施下晚市一度禁堂食，一群「麥難民」頓時流離失所，變相流落街頭。 但現時政府政策未能適切援助這群弱勢人士，社署所提供的資助宿位更遠追不上無家者人數。有團體舉辦無家者展覽，冀讓更多人了解他們所面對的處境和背後故事，希望政府能仿傚台灣，更友善對待及照顧無家者，亦希望藉此籌集更多資金，用以提供更多宿位予有需要人士。

《無家者展覽2021》由香港社區組織協會主辦，3月16日起接受報名參觀。展覽包括多個無家者的故事、港台兩地政府對無家者政策及現時無家者的需要。當中亦設有導賞團，由無家者親自擔當導賞員，向參觀者介紹展覽和他們的困境。

現年77歲的穩叔曾任職公司管理層，2008年金融風暴下，穩叔因投資失利，錢財盡散，本持有的基金和退休金頓時清空。他無力支付房租，欠租數月後，開始他流落街頭的生涯，流連公園和連鎖快餐店已達十年以上。穩叔認為政府對無家者的援助從未有改善，「有啲公園會鎖住，有啲入到去，但會被趕。食環會不停話要洗地，淋濕個地方，迫你走，甚至會直接搬走你嘅所有物品」。

「台灣政府會畀個袋佢哋收好啲家當」

反觀，他認為台灣政府對待無家者較為友善。他憶述2019年曾透過社協前往台灣和當地的無家者交流，發現他們的生活情況比香港理想，「台灣政府會畀個袋佢哋收好啲家當，喺公園入面會有一個專屬嘅位畀佢地放，每一個袋都有number，唔怕會亂」。此外，穩叔提到，當地政府更會協助無家者看醫生，更提供車輛接送，他建議政府可仿效台灣做法，友善地對待無家者。

另一名無家者是50歲的明哥，以往在內地居住，並於生產工場上班。2017年因廠房接連倒閉，故他回流香港。但明哥在香港的收入不高，難以負擔住宿支出，曾有兩年成為麥難民，早上外出工作，晚上在麥當勞借宿一宵。接觸社工後，明哥得以入住不同的資助宿舍，惟因坊間宿舍有不少限制，如有特定進出入時間，以及最多只能供人暫居一段時間。

為配合宿舍門禁 只能打散工

「宿舍會有門禁，不能隨時回來，也不能隨時外出」。由於需要配合宿舍門禁，他在遇到社協的友家宿舍前，一直只能打散工維生。他表示，「𠵱度（友家宿舍）彈性啲，可以24小時出入，會易啲返長工」。現時任職運輸業的他毋須再擔心會因門禁限制，而被迫在外流連。

同樣曾居於內地的68歲阿力，則因受到疫情影響成為無家者。疫情前，他在香港從事餐飲業，月入一萬多，惟去年爆發新冠肺炎，他便被迫留在內地，使用僅有的積蓄生活。後來因積蓄用盡而欠租，同年4月回流香港，經濟不景氣下亦只能做散工，更試過有兩個月零收入。最後在社協幫助下，現時他暫時和別人分租，在位於尖沙咀的賓館居住。

而曾任職清潔工、現年57歲的陳先生則在2019年一次失業中，再次成為無家者。他憶述，當時本來住在月租$5,600的深水埗劏房，惟因失業導致欠租逾萬元，被迫再度流落街頭。經社協介入後，他找到一份在長洲上班的清潔工，並居於長洲宿舍，直至去年年底才轉回市區工作，並入住友家宿舍。惟其後又發現自己患有腸胃疾病及坐骨神經痛，影響左腳活動，在今年2月完成手術後，便申請綜援入住安老院舍。

社區組織協會幹事吳衞東指出，疫下無家者的人數上升，根據社協在去年5月的非領綜援無家者研究，有42％無家者是從內地回流（即在香港失業，在內地欠租及在用盡積蓄回流香港的人為主），在經濟不景下，也有不少人因而成為無家者。

社區組織協會幹事吳衞東指出，疫下無家者的人數上升。但在疫下緊急情況下，政府依舊不開放臨時收容中心供無家者暫居。加上現時社署提供的資助宿位嚴重不足，他認為政府除了增加宿位外，亦應延長暫居時間，讓無家者有充足時間找下一個落腳點。（曾鳳婷攝）

資助宿舍限制多 居滿半年需遷出

他提到，現時政府對於無家者的政策均非針對性，在疫下緊急情況下，堅持不開放臨時收容中心，依舊只以天氣因素作為考慮開放場所準則。他指在疫下開放臨時收容中心供無家者暫居在外國早有先例，加上現時社署提供的資助宿位嚴重不足，遠遠追不上無家者的增長人數。去年社署已登記露宿者人口為1,423人，惟社署只提供222個宿位，供無家者暫住半年，「宿位要輪好耐，但又只住得半年，點會夠，希望可以畀佢哋住兩年，畀多啲時間佢哋去搵下一個落腳點」。

社協亦有提供宿舍如友家宿舍，旨在透過住宿及其他支援服務，供無家者暫住以及協助他們定立長遠的住宿計劃。（香港社區組織協會提供／雷日昇攝）

過往社協亦有提供宿舍如友家宿舍，旨在透過住宿及其他支援服務，供無家者暫住以及協助他們定立長遠的住宿計劃。現時社協有4間宿舍，共提供24個宿位，並有意擴展，已找到7個地方願意出租作宿舍用途。但友家宿舍資助在來年3月便會耗盡，急需要700萬元的資金用作友家宿舍未來3年的費用，故社協希望有心人能捐款支持。

了解更多《無家者展覽2021》：https://soco.org.hk/life-stories-of-the-homeless/