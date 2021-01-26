廟街神父長居劏房襪穿窿　封區掛心無家者：關心窮人係本份

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-01-26 18:00

佐敦周末封區強制檢測一役，74歲的「廟街神父」胡頌恆成為其中一名封鎖44小時的「禁區」居民，無論解封前後，他都掛心無家者或更生人士的溫飽與住宿，憑着多年社區連繫，租賓館作臨時宿舍，聯絡食肆免費派飯，租舖經營二手賣物店，讓街友逐步自力更生，他沒有穿神聖白袍，長居劏房單位，用燶底電飯煲簡單煮食，勤勉穿起「襪穿窿」的涼鞋四出尋訪無家者協助上樓，在廟街十多年來落地生根。

佐敦封區期間，胡神父被傳媒目擊在封鎖區內僅有自由時間與空間，仍努力向飯店張羅數個飯盒，透過現場採訪記者之手，送遞熱飯至管制區域外圍、在7-11便利店對開流連的露宿者阿明，便匆匆返回家中等待解封消息。

「政府派咗的物資罐頭茄汁豆，只係用咗半罐，(封區)當晚放喺飯煲內用水加熱，通粉、出前一丁送晒畀有需要嘅人。」他在百餘呎的廟街劏房單位，打開煲底發黑的殘舊電飯煲如是說，「𠵱家好少時間煮飯，都食下麥皮煮下通粉。」他笑言。

一度擔心無家者遭強制送入隔離營

解封當天，他四出找尋封區後「失聯」的無家者，確認所有人所處位置。政府要求7,000名居民經檢測後返回住所靜候結果，他擔心區內六至七名街頭露宿者，隨時因無家可歸，加上部分人有精神問題難以溝通，或遭強制送入隔離營檢疫，他其後獲悉民政事務處另有安排，將他們安置於快將落成的吳松街前臨時熟食中心內，提供臨時住宿，始放下心頭大石。「我問咗政府職員，嗰度好新淨，有床塾鋪底唔會凍親，我就放心。」

胡神父今日(26日)穿着一對「穿窿」的襪子及涼鞋，稱收到街坊通知有人無家可歸，匆匆拖着行李箱巡區「撈仔」，早上安排兩名尼泊爾無家者上樓，暫居平安大樓的臨時宿舍單位。

租賓館作無家者宿舍

該批單位正是神父一手創立的非牟利組織Mercy HK，靠教友或有心人捐款，由去年起租用賓館來安置街友，組織成員Simon稱，「去年4月剛開始係麥難民，因為麥當勞唔做晚巿堂食，冇地方休息，跟住疫情爆發失業潮，基層或更生人士租唔起板間房，年底又有一批來往中港兩地的司機，因為局部封關失業，冇辦法喺街頭露宿。」他稱現時已租用賓館約30至40多個房間，提供60多個床位，月租開支高達16至17萬元，款項暫時足夠數個月營運。

為了應付房租開支，胡神父去年中在廟街租舖，透過出售接收回來的二手衣服、家品及電器，聘請約三至四名無家者，為他們創造就業機會及住宿環境下，逐步自力更生。

一眾受助的街友之中，56歲的阿昌屬其中一員，阿昌早年因誤入歧途，因吸食毒品、藏毒、偷竊、販賣色情光碟等罪名，進出監獄五十多次，他十多年前探訪囚友因而結識胡神父，一直被對方苦勸回頭，最近一次犯事至本月中獲得釋放，下定決心戒除毒癮，他感激胡神父安排入住臨時宿位，否則將會在佐敦封區當晚露宿街頭。「我上個星期先放出嚟，身無分文，如果唔係神父安排我上樓，封區嗰日，我應該仲瞓緊街，𠵱個人情債一世都還唔晒。」

神父：關心窮人生活是本份

胡神父安排阿昌午膳後，囑咐他小心身體，便將資料寫入記載各受助人的記事簿內，「我好中意廟街，比澳洲『靜嚶嚶』熱鬧得多，我唔認同𠵱度龍蛇混雜，基督徒本應該關心窮人生活。」他言畢又徐徐步行上樓返家發電郵，為更生人士及露宿者奔波，其半鹹不淡的廣東話，雖然甩不走洋化外貌，但內心比更多港人更「貼地」關心貧窮基層。