少數族裔歷史墓地長年欠保養　印裔社工帶隊修復望推廣歷史

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-03-10 19:10

少數族裔人士紮根香港已久，不過相關的歷史卻未必人人知道。在跑馬地印度教廟內，原來有一個有很多南亞人安息的墓地，當中有不少是第一、二次世界大戰的士兵，最早的更可追溯到1893年。近日融樂會副主席、印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）聯同40多名義工，開始了修復該處墓地的工作，除了要將破落的墳場還原，長遠而言他更希望找到多些紀錄，藉此向香港人推廣這一方面的歷史故事。

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鴉片戰爭後，英國人將來自印度、巴基斯坦和尼泊爾等地的少數族裔帶來香港，而他們最初來港是成為士兵。雖然坊間對少數族裔人士的誤解甚多，但其實他們很多人已是幾代在港扎根，土生土長。據安德里表示，跑馬地印度教廟內的一個墓地安葬了不少南亞人，本來他在11月已受朋友所託，希望能改善這個埋葬了不少「同鄉」的安息地的環境，無奈受到疫情加上民主派初選風波的影響需多次延期，至上周六（6日）才和一班義工開始了第一次修復墓地的工作。

少數族裔在港歷史 「學校冇教」

安德里指，雖然一直知道有這個地方，但並不知道原來如此殘舊破落，坦言也感到十分驚訝，「你點可以話呢度係好respectful（受到尊重）嘅地方？」他又指，關於少數族裔人士在港的這段歷史「學校冇教」，大部分香港人都不知道有這個墓地，而墓地日久失修更是令人心痛。行動當日，40多名義工包括少數族裔、華裔甚至小朋友義工由早上9時開始一直工作至下午5時，成功除去多餘的枝葉和雜草，並發掘了三塊被覆蓋多年的墓碑，當中最早的墓碑顯示離世者是於1893年安葬的。

安德里強調，「少數族裔唔係1997年後先嚟」，認為少數族裔人士對城市的歸屬感並非數十年前才發生，而是在1890多年的歷史中產生的。雖然現時墓地的歷史紀錄並未齊全，但他指會向印度教廟查詢和尋找，希望還原墓地原本面貌之餘亦還原歷史，日後能向公眾講述少數族裔人士在香港關於戰爭、文化等各方面的故事。