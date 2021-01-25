佐敦封區｜婆婆無飯食　少數族裔不知安排　總結：需增強資訊發放

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-25 22:06

新冠肺炎疫情嚴峻，政府過去周末首次引用第599J章，在佐敦劃出受限區域，要求範圍內的市民留在其處所內並接受強制檢測，共約7,000名居民檢測，找出13宗確診個案。封區歷時約48小時，有哪些不足之處？ 佐敦受限區域有大量唐樓，居住少數族裔和長者眾多。有社工指，當局資訊不清晰，少數族裔往往很遲才得知安排，有的今早才得悉凌晨3時半解封。當局亦未能照顧長者需要，有88歲婆婆啃麵包配罐頭魚，有居民反映致電熱線3小時後才獲乾糧。

佐敦封區歷時約48小時，期間規定居民要禁足在家，直至全區檢測完成及有結果。（高仲明攝）

年長母子失預算 88歲婆婆吃麵包配罐頭魚

佐敦封區消息上周五（22日）廣傳，深夜已見政府開始部署。政府卒在上周六凌晨4時公布佐敦封區，不過居民仍措手不及。64歲的吳先生和88歲的媽媽居於炮台街，屬封區最西面，他在周六早上仍不肯定是否封區，8時有要事出門才發現被圍封。但母子倆沒有準備任何食物。二人約10時開始肚餓，致電熱線多次，近一個小時也求助不果，他表示不滿。

直到下午1時，他們才獲發食物，有豆豉鯪魚、沙甸魚、粟米，腸仔、湯包，蘋果、意粉、方包。他們不常煮食，患有高血壓和有腳痛的的媽媽需控制日常飲食，不能吃醃製食物和水果，否則會引致咳嗽，但啃了麵包配罐頭魚多餐。

子：為何不將街市蔬菜鮮肉給居民？

患糖尿病的吳先生認為食物安排欠佳，驚訝只有乾糧和當局向長者派即食麵，份量亦太多，是資源錯配。他不介意捱兩天，但擔心長者會出事，鄰居有獨居長者居住。他認為，受限區域包括街市，反問政府為何不能將裏面的蔬菜鮮肉供應予居民。過去兩天他生怕政府臨時延長封區，經此一疫，他對政府失去信心。

▼1月24日 佐敦受限區域居民禁足情況▼

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社工指政府公布訊息混亂

服務少數族裔社工熊百祥表示，他所接觸的尼泊爾居民信奉印度教，飲食上未有太受影響。但是他們覺得當局資訊不清晰，他們很遲才得知安排，有的至昨晚上9時，才知道6時起持陰性檢測結果的居民已可進出區域，有的今早才得悉凌晨3時解封。他表示，作為本地人懂得中英文，也會覺得消息混亂，少數族裔更加困難。

對於有傳錄得多宗確診的油麻地果欄和深水埗可能成為下個封區範圍，油尖旺區議員李傲然指深水埗也有許多少數族裔，當局須注意資訊發佈流通，還有文化差異，不可能向伊斯蘭教派發豬肉、向長者派發營多撈麵。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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民政事務局局長徐英偉昨日表示，市民如有需要向職員求助，很快可聯絡得到，又表示知道有長者需要熱食，也有安排好。市民在做檢測時有供應不同食物，例如杯麵、罐頭、麵包和朱古力等。他續指，在行動過程中留意到有不暢順之處，將來會繼續檢討。