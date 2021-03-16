公院接直升機救援架次創五年新高　5醫院創傷中心僅2間設停機坪

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-16 17:01

近年郊遊意外及海上事故頻生，不少患者須依靠直升機送往醫院停機坪入院治療，有議員關注兩間設有停機坪的醫院，只有一間設有治療嚴重創傷病人專科部門，另一間東區醫院更要將患者分流至設有創傷中心的醫院診治，擔心會延誤救治良機，醫管局稱受於環境限制，目前五間設有創傷中心的醫院，只有兩間設有停機坪。

根據政府飛行服務隊資料顯示，去年全年救援直升機在各公立醫院的降落次數達到337架次，較前年的267架次上升兩成七，亦是過往五年來的新高。

東區區議員曾健成關注，醫管局目前轄下只有東區醫院及屯門醫院設有停機坪，瑪麗醫院亦即將興建停機坪，以接收直升機救援的緊急傷病者。然而，屯門醫院常受升降限制影響，故飛行服務隊一般集中運送緊急傷病者到東區醫院處理。

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議員憂延誤救治良機

他認為，拯救緊急傷病者爭分奪秒，若只有一間醫院接收直升機救援服務，只會拖延傷病者接受治療的時間，而東區醫院過往曾因為天氣狀況，未能接收直升機救援服務，要求醫管局考慮在其他公立醫院加建直升機停機坪，提高緊急救援的效率。

醫管局回應，目前東區醫院及屯門醫院設有直升機停機坪以配合政府飛行服務隊運送緊急傷病者的服務，同時預計將於2024年落成的瑪麗醫院重建計劃第一期新大樓天台，以及啓德發展區興建的新急症醫院，將加建停機坪以應付需要。

醫管局：建停機坪受環境限制

醫管局又稱目前轄下共有五個創傷中心，分別位於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院，為嚴重創傷病人提供跨專科的專業及適時創傷治療服務，強調醫院加設直升機停機坪設施，必需根據《環境影響評估條例》(第 499 章)的規定，向環境保護署署長提交一份批准環境影響評估報告的申請，並獲得署方批准，惟現時大部份提供急症服務的公立醫院鄰近範圍均有不少高樓大廈，對直升機升降及鄰近民居構成極大風險，預計在其他新公立醫院設置直升機坪的可行性不大。