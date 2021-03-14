後山足球場變「抗疫」燒烤場　濃煙直撲民居　區議員：行為自私

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-14 21:15

抗疫日久，有巿民開始出現鬆懈心態，有人在柴灣環翠邨一處足球場發現有人自製山邊燒烤場，十多人圍爐BBQ，最頻密時一月數次，由於燒烤味及聲浪騷擾附近民居，一度有居民報警，區議員及房署管理員亦有到場干涉，暫未能杜絕有關情況。有區議員批評行為自私，更有機會在脫罩進食時引發集體感染，呼籲有關人士自律。

吳卓燁在晚上十時隨即和保安前往了解。當時發現現場有十多人，年齡介乎20至40歲，全數為男性，當中亦有不少南亞人士。（圖片來源：環翠•吳卓燁（Peter仔））

東區環翠區議員吳卓燁表示，自從1月起，便有居民發現柴灣環翠邨後山足球場出現火光，並有濃煙攻入民居，懷疑有人在該處違反限聚令燒烤，一度報警處理。警員到場後，發現涉事一干人等已經逃之夭夭，只餘下一地燒烤過後的殘餘物資與食物殘渣。

事件未有因此平息，單是一月份，已先後三度有居民發現有人在上址聚集BBQ，每當有房署人員或區議員到場前，涉事人士已成功逃脫。直至昨日(13日)晚上10時許，吳卓燁再度收到居民投訴，立即趕赴現場了解，當場揭發十多人在後山足球場進行「營光會」，一邊燒烤一邊聊天，全部均為男性，年紀介乎20至40多歲，當中有不少為南亞裔人士，當場作出警告，眾人心知違法，立即收拾細軟，離開現場。

吳卓燁表示，足球場燒烤近月屢度發生，大多發生於周五及周六的周末時段。目前已收到至少二十多名居民投訴，由於環翠邨後山足球場的位置較為偏僻，需要經逸翠樓附近上山，非住在該處的居民難以得悉地理位置，加上被發現時，正自行帶着可摺疊的爐具即場使用，估計一干人等均為附近居民，批評他們行為自私，只顧享樂，但垃圾就留在現場，引發衞生問題。

他同時擔心眾人燒烤進食時，肯定不會戴口罩，一旦有其中一人染疫，便會擴大成燒烤群組，引爆第五波疫情，現時房署已加強巡邏，並暫時封鎖場地，他會繼續跟進事件，防止再有人潛入足球場聚集BBQ自娛。