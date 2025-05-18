「榕樹頭節」呈現油麻地舊光景　市民推木頭車體驗果欄運生果

十八區日夜都繽紛活動之一的油麻地「榕樹頭節」今日（18日）在油麻地社區中心休憩花園及廟街一帶舉行，以「承傳歷史・擁抱未來」為主題，透過文化表演、扮鬼扮馬果欄木頭車競賽、油麻地區歷史地標導賞，以及青年文創市集等，呈現油麻地獨有文化底蘊，重現昔日風華，推動文化旅遊與社區民族共融，大會表示有逾萬人參與。



5月18日，「榕樹頭節」在油麻地社區中心休憩花園及廟街一帶舉行。（大會提供）

5月18日，「榕樹頭節」在油麻地社區中心休憩花園及廟街一帶舉行。（大會提供）

活動由油麻地街坊會主辦，聯同九龍果菜同業商會、香港玉器商會、油尖旺工商聯會合辦，並與油尖旺民政事務處、油尖旺區議會、油尖旺青年社、油尖旺民生關注會、社區參與工作室協辦。

5月18日，「榕樹頭節」在油麻地社區中心休憩花園及廟街一帶舉行。（大會提供）

扮鬼扮馬果欄木頭車競技賽 重現果欄傳統運輸文化

其中一個別開生面的活動是果欄木頭車競技賽，參賽者扮鬼扮馬，打扮成各種有趣吸引的角色，駕馭木頭車運送生果衝刺競速；又透過生果狂奔和擔挑比賽，用生動有趣的比賽展現出油麻地果欄傳統運輸方式，亦令大家體驗到當年運輸工人的辛勤和𡚒鬥精神。

5月18日，「榕樹頭節」在油麻地社區中心休憩花園及廟街一帶舉行。（大會提供）

控制無人機送入龍門

大會首次引入無人機足球互動區，讓市民認識控制無人機入龍門的技巧。另外，設有社區文化導賞團帶領參加者穿梭歷史地標，講述社區變遷，透過「同遊舊戲院歷史」及「消失的茶樓 × 新舊交融的油麻地」兩項目吸引文化愛好者參與。

5月18日，「榕樹頭節」在油麻地社區中心休憩花園及廟街一帶舉行。（大會提供）

5月18日，「榕樹頭節」在油麻地社區中心休憩花園及廟街一帶舉行。（大會提供）

其他活動包括廟街「創藝墟」文創市集、逾600名長者參與的敬老盆菜晚宴。

油麻地街坊會理事長張家豪致辭時感謝各界支持，期望未來舉辦更多活動，傳承歷史特色，促進油麻地區共融互助互愛精神。