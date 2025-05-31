皇后山邨食水有黑色微小物質　劉國勳：懷疑邨內喉管膠圈剝落

粉嶺皇后山邨居民昨日（30日）赫然發現食水水質異常，有大量不明的黑色點狀物質隨水流出，懷疑食水受污染，紛紛在Facebook群組上載圖片討論。立法會議員（新界北）劉國勳今晚（31日）引述水務署表示，水質化驗結果符合食用安全；不過在視期間亦發現屋苑水缸內亦有黑點，碎粒直後大於0.1毫米，不能通過水務署接駁皇后山邨喉管的安裝濾網，故懷疑今次事件是「內患」，即不明黑點的源頭是屋邨範圍內部喉管膠圈剝落。



大批居民發文，指邨內食水管流出大量不明黑點。（讀者提供）

居民將一盆水靜置一夜後，盆底便會出現大量黑色沉澱物。（facebook群組截圖）

居民Facebook專頁上戴相片投訴：好似啲油屎咁

Facebook專頁「粉嶺皇后山關注組」昨日起有大批居民發文，指邨內食水管流出大量不明黑點。居民形容黑點並非固體沙粒，而是「好似啲油屎咁」，可以「捽得開，黐立立」或「有啲似車路嘅瀝青」，甚至有居民發現有「黑色膠圍」隨水流出，非常奇怪。不明黑點不僅影響居民日常用水，有部分居民的熱水爐更懷疑因黑點堵塞無法使用，生活大受困擾。

有居民發現有「黑色膠圍」隨水流出，非常奇怪。（facebook群組截圖）

居民形容不明黑點可以「捽得開，黐立立」。（facebook群組截圖）

劉國勳引述水務署：水質符食用安全 視察發現水缸內有黑點

劉國勳表示，昨日團隊收到皇后山居民指食水有不明黑點，已即時將受影響的居民情況反映水務署及房屋署，水務署即時收取樣本作化驗。他表示，今日（31日）水務署告知水質化驗結果符合食用安全，並安排呂廷璋總工程師聯同北區區議員胡景鵬與宋冰冰到屋邨視察，視察期間亦發現屋苑水缸內亦有黑點。

北區區議員宋冰冰（左一）及胡景鵬（左二）與屋邨視察，視察期間亦發現屋苑水缸內亦有黑點。（劉國勳提供圖片)

北區區議員胡景鵬（左）及宋冰冰（右）展示從皇后山邨居民濾水器收集到的黑色微小物質。（劉國勳提供圖片)

北區區議員宋冰冰（左）及胡景鵬（右）展示從皇后山邨居民濾水器收集到的黑色微小物質。（劉國勳提供圖片)

碎粒直徑大於0.1毫米 料非經水務署供水予皇后山邨喉管進入

劉國勳引述水務署表示，接駁皇后山邨喉管有安裝濾網，可過濾直徑大於0.1毫米的雜質。他指從居民收集的食水內碎粒遠大於0.1毫米，故懷疑今次不明黑點的源頭是屋邨範圍內部喉管膠圈剝落，經過大廈地下泵房時被扇葉打碎，故大廈水缸會發現不明黑點。

部分住戶的濾水器濾芯，開水喉短短數分鐘內已完全佈滿黑點。（粉嶺皇后山關注組截圖）

2022年9月至10月居民也曾發現水中有黑點

翻查資料，皇后山邨已非第一次出現水質問題，水務署於2022年9月至10月共接獲61宗皇后山邨有關食水水質的個案，當時亦有居民發現水中有黑點。當局隨即與房署跟進處理，在各座水缸抽取樣本化驗，但未發現重金屬及細菌超標，除部分水缸水樣本含微量肉眼難察覺的沉積物外，其他水樣本均清澈。水務署亦提供技術建議，並將持續監測水質，提醒屋苑管理者加強檢視及清洗，以保持水質清澈。

劉國勳表示，該次房屋署全面清洗水缸後，有關問題暫得到解決，故此要求房屋署及屋邨管理公司盡快清洗全邨水缸外，應全面檢查全邨內部喉管，有否膠圈或物料剝落，徹底解決有關問題；水務署亦承諾會提供協助及持續跟進，保障食安全同時，市民用得安心。

政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施。（鄭子峰攝）