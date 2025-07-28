30名青年舞者九龍東多個商場快閃表演　展「國潮」文化提早慶國慶

九龍東區各界聯會周日（27日）舉行「燃動東九．共慶中華」為主題的國潮文化慶祝系列活動，以慶祝中華人民共和國成立76周年，30名青年舞者快閃舞動，用創新形式融合傳統與現代，展現青年對民族文化的驕傲與對時代的擔當，推動香港青少年深入了解並傳承中華民族文化。



28名專業青年舞蹈演員與12位地區青年舞者組成的聯合隊伍，走進觀塘區多個地標地點包括油塘村大本營商場、秀茂坪商場、觀塘裕民坊，開展一連串快閃演出。聯會表示，今次將經典少數民族舞曲《阿細跳月》、《次仁拉索》、《瑤族舞曲》改編與潮流街舞元素跨界融合，既保留民族舞蹈的獨特韻味與文化內涵，又注入街舞的活力與張力，以青少年喜聞樂見的方式，呈現「國潮」文化的獨特魅力，讓更多香港青年感受中華民族文化的深厚底蘊與時代生命力。

除KPop舞蹈外，30名青年歌手現場演繹《青春讚歌-2025五四青年節特別節目》中的經典曲目《無悔當下》與《紫荊花開》。聯會表示，參演的專業舞蹈演員中，少數族裔舞者的身影尤為亮眼，反映出他們對傳統文化的深刻理解，凸顯多元共融；通過年輕人的歌聲，展現香港青年人對時代的回應與對家國的熱愛。

聯會今次結合觀塘民政事務處、黃大仙民政事務處、觀塘區青年發展及公民教育委員會、黄大仙區青年發展及公民教育委員會共同策劃是項目活動。