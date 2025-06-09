區議會辦國慶消費抽獎　頭獎：比亞迪私家車DOLPHIN｜附抽獎方法

大埔、北區及沙田三區民政事務處計劃聯同三區區議會等，於今年國慶期間舉辦消費抽獎活動，吸引市民及遊客光顧地區商戶，頭獎是新能源私家車。消息指，是國產電動車比亞迪的「DOLPHIN」，市價介乎191,130元至236,000元。其他建議獎品包括智能電話及手帳、電子產品、家庭電器及禮券等，禮品總值不少於500,000元。



沙田區議會。（資料圖片/余俊亮攝）

消費滿500元憑收據參加抽獎

沙田區議會提振地區經濟專責工作小組明天（9日）開會，討論國慶消費抽獎活動。根據民政事務處提交三區區議會的文件，抽獎活動擬在今年8月底至10月底舉行，期內只要在三區商戶消費滿港幣500元或以上，即可憑商戶有效電子機印收據參加抽獎。

三區區議會辦國慶消費抽獎活動。（梁鵬威攝）

本地手提電話登記 參加次數不限

參加者需用本地流動電話號碼，在活動提供的網上平台登記，並上載消費單據，每次合計最多兩張有效單據。每張收據只能登記一次，重復登記將被取消資格。

參加抽獎的次數不設上限，換言之合資格的消費越多，中獎機會越高。不過，每個登記的電話號碼只可獲獎一次。

三區區議會辦國慶消費抽獎活動。（梁鵬威攝）

十一月中公佈抽獎結果

今年11月中公佈中獎結果，屆時邀請獨立第三方監察抽獎。得獎結果亦會於活動網頁及報章公布，得獎者將於抽獎日起計14個工作天內，收到短訊通知獲獎。

頭獎比亞迪私家車DOLPHIN

頭獎是新能源私家車，消息指是國產電動車比亞迪的「DOLPHIN」。比亞迪「DOLPHIN」有兩個版本，分別為標準版及長續航版，市價介乎191,130元至236,000元。

比亞迪「DOLPHIN」規格

體積：4290 x 1770 x 1570mm

軸距：2700mm

最大功率：70kW（Standard）、150km（Extended）

最大扭力：180Nm（Standard）、310Nm（Extended）

0-100km加速需時：12.3s（Standard）、7s（Extended）

續航力（NEDC標準）：410km（Standard）、490km（Extended）

電池容量：44.9kWh（Standard）、60.48kWh（Extended）

車價（一換一）：$191,130（Standard版本）、$236,000（Extended版本）

其他建議獎品包括智能電話及手帳、電子產品、家庭電器及禮券等，禮品總值不少於500,000元。