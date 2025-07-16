皇后山邨瀝青食水｜水務署確認藍色碎塊源頭　查屋苑閘掣有否破損

食水安全諮詢委員會今日（16日）召開會議，聽取水務署匯報皇后山邨及山麗苑食水事件的調查報告。報告指出沉積物中夾雜的微量藍色碎塊，屬供水喉管閘掣內壁保護塗層的樹脂物質，目前發現一個源頭是來自屋苑外位於龍馬路的一個閘掣，委員會同意繼續查找屋苑內的閘掣有否出現破損並作出更換。



粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。（譚曉彤攝）

上月皇后山邨有食水出現黑色顆粒。（譚曉彤攝）

皇后山邨及山麗苑食水事件的調查報告說明水務署的溯源調查工作，涵蓋由坪輋配水庫至皇后山邨及山麗苑內的整個食水供水網絡，以及相關分析和調查結果，並提出防範類似事件的改善建議。

委員會主席陳漢輝表示，水務署的溯源工作客觀及科學，委員會同意署方調查結果，認同食水中屬瀝青物質的黑色沉積物，源自屋苑上游位於坪輋路的一段400米長含有瀝青內壁保護層的鋼管。

至於沉積物中夾雜微量的藍色碎塊，報告指屬供水喉管閘掣內壁保護塗層的樹脂物質，目前發現一個源頭是來自屋苑外位於龍馬路的一個閘掣。委員會同意繼續查找屋苑內的閘掣有否出現破損並作出更換。

食水安全諮詢委員會主席陳漢輝。（資料圖片／張雅婷攝）

水務署將研究是否可採用新技術確保清洗成效

委員會留意到水務署與房屋署在過去一個多月已作出一連串的聯合行動，包括加密清洗龍馬路及屋苑內的地下食水供水喉管，以及屋苑內每幢樓宇的食水水缸，並在屋苑內的原有過濾設施上加裝濾網 ,委員會得悉現時的水質情況已回復正常。水務署將研究是否可採用新技術確保清洗成效，排除有沉積物殘留在喉管內的可能性。

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爭取於本年底前完成在地底敷設新的永久喉管

委員會認同水務署提出的多項建議，包括逐步更換以瀝青作保護層的鋼管，可有效防止類似事件再次發生。署方向委員會匯報已迅速用外露臨時喉管取代坪輋路的一段地下瀝青保護層鋼管，並爭取於本年底前完成在地底敷設新的永久喉管。

委員會促請水務署加快落實執行各項改善措施，並期望署方於年底前再向委員會匯報進度。市民也可查閱水務署的調查報告。

皇后山邨皇澄樓有居民家中的濾水器出現黑色顆粒。（資料圖片/譚曉彤攝）