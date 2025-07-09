皇后山邨食水｜臨時喉管7.12晚接駁　食水及沖廁水暫停供應至翌早

皇后山邨食水5月底爆出含瀝青風波，事後當局發現源頭位於附近坪輋路一段400米的瀝青塗層喉管。水務署宣布，敷設的臨時喉管已經竣工，將於本周六（12日）晚上接駁，預計翌日啟用。



署方指，皇后山邨、山麗苑、沙頭角邨等，將於周六晚上10時至日早上8時停止食水及沖廁水供應。暫停供水期間，水務署會在受影響的民居附近放置水箱，確保提供足夠臨時食水。



粉嶺皇后山邨及山麗苑食水早前發現含瀝青黑點雜質。（資料圖片／譚曉彤攝）

皇后山邨、山麗苑、沙頭角邨等，將於周六晚上10時至日早上8時停止食水及沖廁水供應。

皇后山邨、山麗苑、沙頭角邨等，將於周六晚上10時至日早上8時停止食水及沖廁水供應。

動員約200人周六晚至周日早進行喉管接駁工程

水務署指，為永久停用供水予皇后山一帶的坪輋路瀝青塗層喉管，在上址敷設的臨時喉管已經竣工，水務署將於本周六為接駁新喉管至現有供水系統進行多個工序，包括關閉現有喉管閘掣、系統排水、焊接新喉管、徹底沖洗相關供水系統等，施工期間需要暫停供水。

水務署指，將於周六晚上10時至周日早上8時動員約200人進行喉管接駁工程，期間皇后山一帶住戶的食水及沖廁水需要暫停。受影響地區包括皇后山邨、山麗苑及位於沙頭角公路（由孔嶺村至沙頭角墟）、坪輋路（由孔嶺村至雲泉仙館）、五洲路、禾徑山路及鹿頸一帶的68條鄉村。

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現食水混雜黑色顆粒，推斷自2022年12月已殘留水管中。（資料圖片／賴卓盈攝）

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水早前發現含瀝青黑點雜質。（資料圖片／譚曉彤攝）

暫停供水期間，水務署會在皇后山邨及山麗苑合共放置28個水箱。（資料圖片／夏家朗攝）

水務署在皇后山邨及山麗苑合共放置28個水箱供停水時取水

水務署呼籲受影響用戶於本周六晚上10時之前完成日常主要清洗及按需要作儲水準備。暫停供水期間，水務署會在皇后山邨及山麗苑合共放置28個水箱，並在受影響的鄉郊地區設置26個臨時食水取水點，並會向受影響鄉村提供大型樽裝水，供居民取用。

署方並指，由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。水務署建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩。

水務署又指，將爭取今年底前以藏於地底的永久喉管替代該段外露並佔用部分路面的臨時喉管，屆時該段臨時喉管將移往其他地方重用。