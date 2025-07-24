仁愛堂屯門青福里簡約公屋今年第四季入伙　主席何俊亨料搶手

非牟利慈善機構仁愛堂，獲批屯門青福里第3A區簡約公屋營運合約，項目預計今年第四季落成及入伙，月租介乎港幣860元至1,990元，供輪候公屋超過3年的家庭申請。仁愛堂董事局主席何俊亨在一個活動上表示，項目位於市中心，鄰近輕鐵青松站和多個巴士站，預計申請者眾多，相信有競爭力。



屯門青福里（即屯門第3A區）「簡約公屋」項目構思圖。（資料圖片）

鄰近輕鐵及巴士站 月租860至1990元

仁愛堂今日（24日）舉行第四十六屆董事局宴請傳媒暨服務巡禮，介紹最新的社會福利服務，包括今年5月獲房屋局批出的屯門青福里第3A區簡約公屋項目。項目提供約1,850個單位，月租介乎港幣860元至1,990元，供輪候公屋超過3年的家庭申請入住。

項目預計2025年第四季落成及入伙，被問及競爭優勢，仁愛堂董事局主席何俊亨表示，項目位於市中心故交通便利，鄰近輕鐵青松站和多個巴士站，預計申請者眾多，相信有競爭力。

仁愛堂新推出替假護老者「義氣仔女2.0」計劃，於今年1月率先在九龍城區推行。（仁愛堂）

招募義工上門與替假護老者交流

仁愛堂新推出替假護老者「義氣仔女2.0」計劃，於今年1月率先在九龍城區推行，旨在招募社區義工，為雙老家庭及照顧者提供喘息服務，至今已招募40名義工，累計服務逾400小時。仁愛堂社會服務總監李以仁指，部分長者和照顧者未必願意主動求助，故義工上門服務陪伴支援，冀紓緩護老壓力、提升長者生活質素。

仁愛堂還稱，將於下月1日起，派出27架綜合及流動中醫醫療車到60條公共屋邨，為6000名基層市民提供免費中醫診症服務，並贈送一劑濃縮中藥。