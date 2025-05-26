簡約公屋｜房屋局批出屯門、啟德項目營運合約 仁愛堂樂善堂中標
撰文：林遠航
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房屋局今日（26日）公布屯門青福里及啟德世運道「簡約公屋」項目的營運及管理服務合約，分別批予宜居顧問服務有限公司——仁愛堂有限公司聯營，以及九龍樂善堂——威邦物業管理服務有限公司聯營，中標價分別約為1.43億元和1.39億元。
房屋局指，簡約公屋第一及第二期分別約4,400個和5,060個單位的申請反應相當踴躍，截至本月下旬共收到約21,900份申請，即超額1.3倍。
房屋局指，屯門青福里及啟德世運道「簡約公屋」項目均預計於今年第四季落成。營運機構須全力做好前期準備工作，確保順暢處理住戶申請及入住安排，並在入伙後隨即為住戶和地區提供各項服務和配套設施。
房屋局局長何永賢指，元朗攸壆路的簡約公屋正陸續全面入伙，而位於牛頭角彩興路的項目，亦會於下月底開始分階段入伙。加上今天委任了第三及第四個簡約公屋的營運機構，標誌着計劃又再向前邁進一個新階段。
何永賢期望未來數年與不同營運機構緊密合作，做好營運管理，讓住戶以至附近地區居民都能受惠於項目的配套和民生服務。她又指，當局目前亦正就另外兩份營運及管理服務合約進行招標，分別涵蓋四個改裝校舍及柴灣常安街項目。
房屋局並指，簡約公屋第一及第二期分別約4,400個和5,060個單位的申請反應相當踴躍，截至本月下旬共收到約21,900份申請。
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