粉嶺繞道｜4公里長東段5.3早上通車　龍躍頭等往粉嶺公路省10分鐘

土木工程拓展署今（21日）表示，粉嶺繞道（東段）將於5月3日上午8時通車，繞道全長約4公里，採用雙程雙線分隔車道設計，由地面道路、地下行車道及高架橋組成，走線由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區，連接新界北區與市區，亦是北都發展中首個落成的大型運輸基建項目。



粉嶺繞道（東段）將於5月3日上午8時通車。（土木工程拓展署圖片）

粉嶺繞道東段連接上水石湖新村至龍躍頭。（土木工程拓展署）

粉嶺繞道東段連接上水石湖新村至龍躍頭。

土木工程拓展署表示，繞道通車後，駕駛人士可取道新路線來往粉嶺龍躍頭、聯和墟及粉嶺公路，無須途經上水及粉嶺市中心的繁忙道路，在繁忙時段可節省約十分鐘車程。粉嶺繞道（東段）亦可有效分流粉嶺北新發展區未來的交通，減輕現時粉嶺及上水一帶主要道路的交通負荷，改善整體道路環境，提升北區道路網絡的運作效率。

粉嶺繞道東段連接上水石湖新村至龍躍頭。（土木工程拓展署）

粉嶺繞道東段連接上水石湖新村至龍躍頭。（土木工程拓展署）

署方稱，粉嶺繞道（東段）工程規模龐大，施工環境複雜。繞道走線橫跨已發展地區、鄉郊及現有道路網絡，工程期間需同時維持交通及社區運作、保護公共設施及附近建築物，形容施工安排具相當挑戰性。

粉嶺繞道東段連接上水石湖新村至龍躍頭。（土木工程拓展署）

龍躍頭交匯處單車徑暨行人天橋採用S960國產超高強鋼建造

署方指，工程團隊在項目中積極引入創新科技以提升建造效率和克服工程挑戰。其中，龍躍頭交匯處上的單車徑暨行人天橋在設計及建造時採用S960國產超高強鋼，強度是一般鋼材的約3倍，大幅減少鋼材使用量並減輕橋樑重量，是全球首座使用該級別鋼材的行人天橋。此外，工程亦採用全港首次應用的橋樑平衡轉體技術，興建橫跨東鐵線鐵路的部分，大幅縮短施工時間並降低施工風險。

粉嶺繞道（東段）將於5月3日上午8時通車。其中，龍躍頭交匯處的單車徑暨行人天橋採用S960國產超高強鋼建造，強度是一般鋼材的約三倍。（土木工程拓展署圖片）

粉嶺北新發展區是北部都會區的新發展區項目，全面發展後可容納約9.5萬人新增人口。立法會議員姚銘早前預計，來往粉嶺公路方向可節省約10分鐘，紓緩公路擠塞。