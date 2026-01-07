粉嶺繞道東段4月通車　來往粉嶺公路進出市區料慳10分鐘

原定去年落成、連接上水石湖新村至龍躍頭的粉嶺繞道東段，預計今年四月通車。繞道長約4公里，連接龍躍頭交匯處與沙頭角公路龍躍頭段，土木工程拓展署預料可分流及減低上水或粉嶺市中心車輛進出沙頭角公路。將來粉嶺北新發展區可容納新增人口約9.5萬人，有議員預計來往粉嶺公路方向可節省約10分鐘，紓緩公路擠塞。



粉嶺繞道東段連接上水石湖新村至龍躍頭。（土木工程拓展署）

粉嶺繞道東段料四月通車

粉嶺繞道東段路線連接上水石湖新村，至粉嶺公路近九龍坑段，部分行車天橋路段，更橫跨東鐵綫路軌。周五（9日）起，土木工程拓展署會在粉嶺沙頭角公路龍躍頭段（逸峯對出），分階段重鋪路面，銜接現有道路至新建路段。粉嶺繞道東段雙程雙線，四月通車後，行人天橋及迴旋處將同步完工。

民建聯新界北立法會議員姚銘昨天（6日）約見署方視察，他預計來往粉嶺公路方向可節省約10分鐘，紓緩公路擠塞。

姚銘：來往粉嶺公路方向可節省約10分鐘

粉嶺北新發展區是北部都會區的新發展區項目，全面發展後可容納約9.5萬人新增人口。民建聯新界北立法會議員姚銘昨天（6日）約見署方視察，他早前預計來往粉嶺公路方向可節省約10分鐘，紓緩公路擠塞。

他說，粉嶺繞道東段通車進一步改善區內交通網絡，會密切跟進工程進度，希望相關工程對居民的影響減至最低。