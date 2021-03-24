撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-24 19:02

板球是很多南亞裔人士喜愛的運動，但在有大量少數族裔人士聚居的油尖旺區，現時卻沒有任何公共板球場，區內的板球愛好者一直都要跨區打球。昨日（23日）舉行的油尖旺區議會地區設施管理委員會會議中，康文署透露將會把九龍佐治五世紀念公園的足球場兼用作簡易板球活動場地，並預計將於足球場重新開放後的三個月內開始接受預訂。有區議員指，早於去年已向康文署提出相關的建議，而場地兼用的做法早於其他地區實施，不明白為何久未在油尖旺區開始；又指油尖旺區一帶是已發展地區，要再覓地用作板球場並不輕易。

根據2016年中期人口統計結果，香港約有584,383名非華裔人士，約佔人口的8%，而在18個區議會分區中，居於油尖旺區的少數族裔人士佔全港所有少數族裔人士的比例最多，有約9.1%。油尖旺區區議員朱子洛表示，區內有不少居民，尤其是印巴裔人士都熱愛打板球，他去年在區議會上已曾要求康文署於區內提供板球場地，希望令區內基層居民也可以參與板球活動；而在昨日的會議中，署方終透露更多詳情。

康文署早前向油尖旺區議會提交有關地區小型工程及環境改善項目的匯報文件，當中該署指就有議員要求在區內增設板球活動設施，署方建議把九龍佐治五世紀念公園足球場兼用作簡易板球活動場地，而使用團體/人士需事先向辦事處預訂場地，並建議該場地供簡易板球活動使用的時段為上午8時至晚上8時；康文署又指如建議獲議員支持，將於足球場重新開放後三個月內開始接受預訂。

油尖旺區區議員朱子洛表示，區內有不少居民，尤其是印巴裔人士都熱愛打板球。（資料圖片／梁鵬威攝）

朱子洛表示，去年11月曾向政府建議，將渡華路地下停車場「一地多用」的休憩空間用作板球場，惟政府認為不可行；而今次他雖然十分歡迎康文署的決定，但認為在其他地區都早已有將現有場地兼用作板球場的做法，認為署方應在更早已開始行動。他又指，現時如要在九龍木球會打板球，需要通過特定團體預約或購買耗費不菲的會籍，而油尖旺區很難再覓地作板球場，認為日後如有機會，球會用地應適時開放予基層街坊使用，讓他們不用再跨區打球。