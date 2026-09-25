國際咖啡日｜「悠遊咖期」咖啡節10.1灣仔星街揭幕　京都名店參與

10月1日國慶假期，而當日也是「國際咖啡日」，太古地產舉辦的首屆跨社區咖啡節會於當日在灣仔星街開幕，將匯聚超過40間來自日本及香港的咖啡及甜品品牌，當中包括多位榮獲國際獎項的咖啡職人，當中超過12個品牌首度亮相香港，包括旗下擁有多位世界及日本賽事得獎咖啡師，被譽為「京都人咖啡」的70年老字號OGAWA COFFEE。



「Coffee Voyage 悠遊咖期2026」將於10月1日「國際咖啡日」揭開序幕，10月1日至4日在星街小區舉行。（太古地產圖片）

太古地產表示，「Coffee Voyage 悠遊咖期2026」將於10月1日揭開序幕，橫跨灣仔星街小區 (10月1日至4日)、太古區（太古城中心及太古坊）(10月8日至11日)、及東薈城名店倉 (10月22日至25日)。為推動社會公益，活動主辦方所得收益將撥捐東華三院「越齡『咖啡·走動』計劃」及義務工作發展局。

多位獲獎日本咖啡大師將親臨現場，與香港咖啡迷會面交流，包括：

•旗下擁有多位世界及日本賽事得獎咖啡師，被譽為「京都人咖啡」的70年老字號OGAWA COFFEE；

•享有關西新世代咖啡師美譽、主理Okaffe Kyoto的日本冠軍咖啡師岡田章宏；

•京都人氣店here Kyoto，及其創辦人兼自由手沖拉花冠軍山口淳一；

•京都極簡美學代表Direct Coffee Kyoto創辦人、獲業界尊崇，經常擔任日本大型比賽評審的西尾逸平；

•於2025年DRIP & DROP拿鐵藝術大賽冠軍EINS Coffee的浪花一成等。

•曾獲Big 7 Travel評選為亞洲五十大最佳咖啡館第二名、世界五十大第三名的 Mel Coffee Roasters；

•由2022年Coffee Collection World Discover Competition冠軍澤野井泰成主理的ABOUT US COFFEE；

•三屆巴西咖啡師冠軍兼2023年雅典世界咖啡師大賽冠軍嚴博覽 Boram Um主理、大阪唯一入選《2026 年世界百大咖啡店》的ULT Coffee Roasters。



旗下擁有多位世界及日本賽事得獎咖啡師，被譽為「京都人咖啡」的70年老字號OGAWA COFFEE將首度來港，參與「Coffee Voyage悠遊咖期2026」。（太古地產圖片）

享有關西新世代咖啡師美譽、主理Okaffe Kyoto的日本冠軍咖啡師岡田章宏將首度來港，參與「Coffee Voyage悠遊咖期2026」。（太古地產圖片）

香港代表:

•商台DJ 阿正主理的「咖啡呀唔該」；

•Blossom 、淺嚐及白羊咖啡等；

•邀請本地食農創新品牌LoCoFARMS本地種植參展，推廣在地永續食農文化。



太古地產表示，同場更有特色日本及香港甜品店與品牌，包括首次來港的精緻殿堂級糕點、日本百年老字號中島大祥堂、本地人氣糕點店Sugar Brothers等，為精品咖啡增添味覺層次與品嚐樂趣，帶來更豐富完整的咖啡旅程。

活動攤位將以咖啡渣作紮染點綴，並設有咖啡渣升級再造工作坊，讓參與者在品味咖啡之餘，亦可探索更多日常生活中的可能性。整個咖啡節貫徹環保及可持續發展理念，大會將定期收集及回收廢水和咖啡渣，現場亦設有咖啡渣身體磨砂及手工皂互動工作坊，循環利用咖啡渣。