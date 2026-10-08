第10屆環球大灣區高峰論壇「乘勢而上 · 智建未來」 匯聚精英交流

大灣區經貿協會與深圳市政協歷屆港澳委員聯誼會於10月2日在香港金鐘港麗酒店宴會廳聯合主辦「第10屆環球大灣區高峰論壇 -『乘勢而上 · 智建未來』暨2026大灣區年度最具影響力大獎頒獎典禮及交流午宴」。合辦機構為大灣區學院暨研究院及大灣區可持續發展經貿智庫；受惠機構為香港傳承基金。活動匯聚各界精英，為社會提供多元化政策分析和建議，促進大灣區可持續發展，同時表彰積極投身大灣區建設的企業或企業家。

第10屆環球大灣區高峰論壇 -「乘勢而上 · 智建未來」

大灣區經貿協會每年舉辦「環球大灣區高峰論壇」，邀請各界精英就政治、經濟、文化、藝術、醫療、科技及環保等領域發表真知灼見。每屆論壇，大灣區經貿協會亦會邀請大專院校同學參加，通過聽取不同領域的演講和討論，開拓學生們的視野，激發創新思維。為慶祝中華人民共和國成立77周年暨大灣區經貿協會成立10周年，「第10屆環球大灣區高峰論壇」以「乘勢而上 · 智建未來」為題，聚焦探討特區政府制定香港首份五年規劃，以具前瞻性的戰略視野，精準對接國家「十五五規劃」的核心目標，促進區域協同與全球接軌，使大灣區進一步融入全球經濟鏈，實現共同繁榮。今年，大灣區經貿協會特別邀請首屆「大灣區高峰論壇」的合辦機構深圳市政協歷屆港澳委員聯誼會，聯合主辦第10屆「環球大灣區高峰論壇」。

第10屆環球大灣區高峰論壇 -「乘勢而上 · 智建未來」暨2026大灣區年度最具影響力大獎頒獎典禮

高峰論壇及頒獎典禮獲香港特別行政區行政長官李家超先生錄製視頻祝賀，行政長官在視頻中特別指出大灣區經貿協會多年來搭建交流平台，凝聚社會各界共建灣區的智慧與力量，肯定經貿協會的工作。

香港特別行政區行政長官李家超先生錄製視頻祝賀「第10屆環球大灣區高峰論壇暨2026大灣區年度最具影響力大獎頒獎典禮及交流午宴」。

大灣區經貿協會會長及召集人施家殷院士及深圳市政協歷屆港澳委員聯誼會會長梁滿林先生在開幕儀式致歡迎詞，並感謝深圳市政協副主席王大平先生蒞臨祝賀及參與開幕儀式。

高峰論壇得到下列重量級嘉賓發表睿見，包括：

行政會議成員、洪水橋產業園有限公司董事局主席林健鋒先生 - 主題演講：「北部都會區 - 推動發展優勢產業」

財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生 - 主題演講：「香港首份五年規劃 - 鞏固香港為國際金融中心地位」

香港綠色金融協會會長及可持續投資能力建設聯盟主席馬駿博士 - 主題演講：「Green Accelerator -協助綠色企業出海」

香港傳承基金總理團主席及承創科技集團有限公司創辦人趙芝勝博士 - 主題演講：「綠色轉型及可持續的發展生態圈」

諾貝爾可持續發展信托基金會主席彼得·諾貝爾院士 (Mr. Peter Nobel) - 主題演講：「可持續發展及培育人才」(視頻演講)

港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善先生 - 主題演講：「港深創新及科技園培育世界領先的研發機構和創科企業」

大灣區經貿協會永遠榮譽會長蘇祖耀博士 - 主題演講：「十五五規劃 - 大灣區融入全球經濟鏈」

發展局局長甯漢豪女士 - 主題演講：「北部都會區 - 香港發展的新動能」

深圳市女企業家協會名譽會長李淑妍女士 - 主題演講：「AI. 超級個體實驗艙」

教育局前局長吳克儉先生、前環境局局長黃錦星教授、前創新及科技局局長薛永恒教授，以及財經事務及庫務局前局長劉怡翔先生 - 座談會演講：「我們是快樂的香港人—『五』年後的幸福藍圖」

創新科技及工業局前副局長鍾偉强博士、有利集團有限公司副主席及香港組裝合成廠商會創會會長黃天祥博士工程師、香港科技園公司創新發展總監簡依雯女士、AECOM香港區負責人卓子然博士 - 座談會演講：「北部都會區帶來的機遇 - 跨界協同與高質量發展」

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2026大灣區年度最具影響力大獎頒獎典禮

「大灣區年度最具影響力大獎」旨在表彰在大灣區內對經濟、創新、社會責任、可持續發展等方面具有顯著影響力，並積極配合國家政策，聚焦推動區域經濟高質量發展、行業領導力、創新能力、就業與人才培養、環境保護及企業管治的企業或企業家。頒獎典禮活動收入在扣除成本後將全數捐贈受惠機構「香港傳承基金」作慈善活動之用。

活動邀得香港特別行政區行政會議成員林正財醫生擔任主禮嘉賓，向得獎企業及企業家致詞鼓勵並頒發獎項。數碼港、科技園，以及港深創新及科技園的科技企業在宴會廳設置展攤，介紹企業的科技成就。

「2026大灣區年度最具影響力大獎」得獎機構

得獎機構名單

輝亞金融集團

承創互連科技有限公司

周大福人壽保險有限公司

皇玥集團控股有限公司

凱咤國際

上海商業銀行有限公司

黃亞紅博士

紳士翡翠有限公司

1957 & Co. (Hospitality) Limited

今屆頒獎典禮特別設立榮譽大獎「大灣區至尊終身成就獎」，頒授予大灣區經貿協會永遠榮譽會長蘇祖耀博士，表揚蘇博士多年來心繫家國，積極投身大灣區建設，推動區域經貿合作、產業融合與國際交流。