研究列出屯門區十大空氣污染黑點　三個有蓋或半封閉式巴士站上榜

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-25 18:42

屯門區內有行車頻繁的屯門公路、商用船舶的屯門碼頭及位於龍鼓灘的發電廠，空氣質素一直欠佳。健康空氣行動「童享健康空氣」今年在屯門區內推行量度及收集空氣數據項目，由30多名中華基督教會譚李麗芬紀念中學的學生及長者義工協助，在區內50個監測地點設置收集樽。結果發現錄得最高二氧化氮（NO2）濃度的十大地點中，包括巴士站、鄰近繁忙道路的輕鐵站及學校，威脅區內居民的健康。

健康空氣行動與中華基督教會譚李麗芬紀念中學學生以及多名義工，今年1月起於屯門區安裝空氣監測儀器，量度區內50個地點的路邊二氧化氮 (NO2) 的平均濃度。（呂凝敏攝）

50個安裝污染物收集樽地點位置：

研究項目由屯門區議會撥款資助，在今年1月18日至31日進行，在屯門區內50個地點收集二氧化氮（NO2）數據，以了解路邊空氣污染情況。每個試點放有3至4個收集樽，置於約2米高的位置，收集物質後再交由位於英國的實驗室化驗。負責放置收集樽的中華基督教會譚李麗芬紀念中學中四學生何俊杰及馮梓銘表示，學校鄰近屯門公路，空氣質素一直欠佳，平日在校內做運動時偶爾會感到呼吸不順暢，「因為球場嗰邊啱啱食晒啲行車廢氣」。

根據環境保護署的空氣監測站數據，本港每日的NO2濃度約為60微克/立方米，是次研究結果顯示，50個試點的平均NO2濃度為96.39微克/平方米。頭三位NO2濃度最高的試點分別為新墟街市巴士站（175.39微克/平方米）、屯門站公共運輸交匯處（151.82微克/平方米）及安定輕鐵站（142.22微克/平方米）。而十大NO2濃度最高的監測站當中，有4個位於巴士站、3個位於輕鐵站、兩個位於校區，1個是空氣監測站；而錄得最高NO2濃度的三大巴士站，分別是新墟街市巴士站（175.39微克/平方米）、屯門站公共運輸交匯處（151.82微克/立方米）以及屯門市中心巴士總站（141.91微克/立方米），均屬有蓋或半封閉式設計，污染物較易積聚，威脅候車乘客的健康。而空氣污染較嚴重的三大校區，均靠近繁忙道路，有學校正門距離馬路不足10米，路邊空氣污染持續影響學童。中華基督教會譚李麗芬紀念中學對外關係及推廣主任、通識教育科主任何樹顯老師表示，學童每日在校園內生活約8至9小時，主要來自汽車排放的NO2，可以進入人體血液，嚴重影響學童仍在發育的身體器官及功能，以及增加他們患上呼吸系統疾病的風險。

三個區內休憩地方接近污染物排放處

試點中亦包括區內的公園及遊樂場，雖然相比其他位置，公園和遊樂場的空氣污染較低，但由於新墟遊樂場接近屯門公路，NO2濃度遠超於其他公園，而海珠路遊樂場則鄰近友愛（南）巴士總站，巴士停泊時排出的廢氣直接影響遊樂場的空氣質素，而屯門碼頭商用船舶的二氧化氮排放，令海濱花園的二氧化氮比其他公園高。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，就上述研究結果有四項建議，他們促請政府應更積極推動電動公共交通及商用車，並應設立明確時間表，全面取締燃油車，減少商業車輛排放可吸入懸浮粒子和氮氧化物。此外，本港亦應盡快建立綠色校園，例如資助學校安裝空氣量度儀器及購買空氣清新機，減低空氣污染對學童的影響。機構亦促請政府盡快增加隔音屏障，令主要載道與住宅及康樂用地有緩衝距離。而政府亦應撥款改善巴士總站的空氣質素，例如安裝有效的抽風系統，以及制定有法律效力的管制措施。