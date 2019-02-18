【自己空氣自己救】屯門街坊自發量度空氣污染　呢條路空氣最差

屯門常年位於全港空氣污染嚴重地區頭三位，屯門市民每分每秒都在呼吸混濁空氣。除了每日出門前看環保署的空氣污染指數外，市民是否只能坐以待斃？最近有團體聯同屯門街坊，自行發起量度屯門區內的空氣污染數據計劃，打算由下而上推動健康空氣社區，收集區內空氣污染數據，找出解決問題方法，保障自己健康，實行自己空氣自己救。 攝影：黃寶瑩

健康空氣行動聯同香港規劃師學會，以及中華基督教會譚李麗芬中學舉辦「健康空氣社區」計劃。是次計劃由規劃師設計研究方法，制定一系列量度空氣污染指標，包括路邊空氣污染物、車流、行人路寬度等，再由參與計劃的學生及街坊選取屯門區內十個「空氣污染黑點」，親身量度以上地點的五日空氣污染水平，分析環境與空氣的關係。健康空氣行動項目主任于愷絹表示：「地區人士對社區非常熟悉，他們一條路重覆走上千次，會知道有哪些地方的空氣特別差。」

參與計劃的學生及街坊選取屯門區內十個「空氣污染黑點」，親自量度以上地點的五日空氣污染水平，分析環境與空氣的關係。

屯門鄉事會路空氣最差

經五日調查後發現，十個選點中均有58%的量度時間超出世衛每小時的二氧化氮（NO2）上限（200微克／立方米）。而在十個地點中，以屯門鄉事會路的空氣最差，平均一日錄得的NO2為299微克／立方米，細懸浮微粒（PM2.5）則為31.9微克／立方米，兩者分別超出世衛標準99微克／立方米及6.9微克／立方米；空氣污染其次嚴重的地方則為石排頭路及凱都戲院對出，PM2.5濃度錄得31.3微克／立方米。

十個地點中，以屯門鄉事會路的空氣最差。

于愷絹估計，由於該條道路兩旁有大量高樓大廈、人流量高，行人路狹窄，而且餐廳排氣口面對行人路，容易令污染物積聚，空氣不流通。健康空氣行動行政總裁馮建瑋表示，屯門鄉事會路附近有休憩公園及診所，亦鄰近商場及街市，均是市民經常聚集的地方，而上址空氣污染嚴重，對市民影響相當深遠。

街坊討論解決方法

學生與街坊將收集得來的數據加以整合及分析，現時計劃進行至一半，剩下時間就待一眾參加者自行想出解決空氣污染方法。于愷娟坦言，調查不是由專業人士統計，結果雖不完全精準，但更看重的是街坊們參與研究的過程，「如果空氣污染沒有政府政策配合，實際上能解決的不多，我們希望透過計劃過程，教育市民了解自己社區的空氣污染問題。」

計劃找來地區人士，結合專業人士的知識，解決地區性的空氣污染問題。健康空氣行動項目主任于愷絹希望這種自發計劃可以推廣至全港十八區，實行自己空氣自己救。

學校硬食廢氣 老師：讓學生明白空氣污染嚴重性

是次參與計劃的譚李麗芬中學位於屯門公路旁，每日直接受到車輛排出的廢氣影響。根據運輸署2017年交通統計年報指，屯門公路下午的車流量明顯比上午多，而是次研究亦發現，屯門區的空氣污染在下午四點半後最為嚴重。帶領學生參與計劃的中華基督教會譚李麗芬中學通識科系主任何樹顯表示，每日在班房內上課時，經常聽到旁邊公路車輛駛過的嘈音。何樹顯指，希望今次計劃能讓學生了解社區的環境問題，加深對空氣污染的認識。

中華基督教會譚李麗芬中學通識科系主任何樹顯表示，學校內每班至少有一兩個學生有鼻敏感，不知與學校地理位置是否有關。

其實不少國家及地區的民眾近年紛紛自發解決空氣污染問題。在台灣，有團隊推動「空氣盒子」計劃，他們的科研團隊自行研發的可偵測空氣污染的模型，交由群眾收集空氣數據，繼而推動政府解決空氣污染問題。比利時亦有由新聞機構和大學推行研究計劃，邀請比利時佛萊明大區的居民、商戶和學校共同收集空氣數據，由下而上帶起關心空氣污染議題，共同相討解決方法。