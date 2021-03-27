紅磡唐樓火毀家園　女傷者雙手燒焦含膿　少數族裔團體送暖

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-03-27 20:21

紅磡舊唐樓天台屋火警迄今逾三星期，受火災波及焚毀的單位正陸續修復，但住戶的身心創傷仍未痊癒。當日火勢猛烈，有男住戶尤如成龍般冒險跳越隔幢大樓求生，但體魄略遜一籌的女住戶則被困火場重創，其中一名印度裔女傷者雙手被高溫燒至皮開肉綻，傷口結焦含膿，既無法工作，積蓄亦所剩無幾，有少數族裔團體發揮「異鄉人幫異鄉人」的精神，義工們甘願徒步九層樓梯，化身無償搬運工抬起數十公斤重的電器至天台，幫助住戶逐步重建家園，

印度裔女住戶Parpati展示傷勢，說起事發一刻仍猶有餘悸。（楊婉婷攝）

火場如小型烤爐 傷者險命喪屋內

紅磡華豐街7號衡豐樓天台鐵皮屋於本月3日深夜發生火警，其中一名南亞裔男住戶因火勢猛烈，恐有爆炸的危險，冒險踏膠凳擒出窗外，在鐵皮簷篷頂猛然一躍，跳至毗鄰另一幢大廈天台逃生，險象環生。除了冒險跳樓的男子外，另外兩間鐵皮屋內分別有兩名南亞裔女子被困，需由消防員救出，其中一人目前仍然留醫，另一名印度裔女子Parpati則留院三周，獲醫生批准出院，需定時覆診。

Parpati憶述事件指，當晚11時許，她獨自在家中睡覺，驟然間從夢中驚醒，始知悉屋外失火。她嘗試奪門逃生，但大門把被高溫燒熔，無法打開，她只能退回屋內，不斷高叫「救命」待救。嗆喉濃煙與高溫席捲而來，單位仿如小型烤爐，灼傷Parpati雙手皮膚；吸入過量濃煙亦令她逐漸失去意識。命懸一線之間，幸消防員及時趕至破門，將她救出火海，「電話都燒埋，我她緊張，只可以求主。」事隔三周，她仍未走出火災的陰影，「而家上樓都驚」。她目前暫時寄住親友家中，需待業主維修單位後，才考慮搬回單位。

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義工徒步抬數十公斤電器 氣喘如牛

火警導致五戶少數族裔家庭的住所被燒毀，分別是印度裔、尼泊爾裔、菲律賓籍人士。記者今日（27日）重回災場視察，位於唐九樓的三間天台鐵皮屋仍未修復，雜物散滿一地，天花板、牆身熏黑，被燒毀的電器仍未搬走。至於火警發生時滿佈雜物的樓梯，如今已被清空，有住戶已自行為樓梯重新髹油。

「同理心慈善基金有限公司」和「種族共融教育及福利協會」知悉受影響家庭的苦況後，今日特意贈送全新電器予該些家庭，包括雪櫃、電視、電飯煲、熱水煲、微波爐、風扇等，創辦人白俊達與義工合力抬起數十公斤重的雪櫃拾級而上送上九樓樓梯，健碩的他在中途也要停下來休息，不得不喘氣道：「唔得啦！」

創辦人白俊達與義工合力抬起數十公斤重的雪櫃拾級而上送上唐九樓，健碩的他在中途也要停下來休息，喘氣道：「唔得啦！」（楊婉婷攝）

白俊達表示，希望透過今次的籌善活動帶出一個訊息予廣大同胞、同樣以異地為家的鄉里，「希望多啲少數族裔出嚟，幫得手就出嚟幫手。互相關懷，真係要幫，（災民）又冇收入又冇盛，叫佢搬去第二度點算呢？」。他亦提及舊唐樓消防安全堪虞，涉事唐樓甚至沒有滅火筒或火警鐘，他希望政府當局及業主做好消防安全措施，避免再有同類悲劇發生。